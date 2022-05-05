Emlak sitelerinde "Bayan" ev arkadaşı arayan erkekler: Beklenti "temizlik", "yemek", "arkadaşlık"

Emlak sektöründe fiyatların yükselmesi, kiralık ev ve ev arkadaşı ilanlarını da artırdı. Ancak son dönemde ev arkadaşı arayanların ilanlarında farklılaşma göze çarptı. Emlak sitelerinde özellikle “bayan” ev arkadaşı aradığını belirtenler bulunuyor. Bu kişilerin çoğunun kadın kiracılardan beklentisini “arkadaşlık”, "yemek yapma", "temizlik”.

Gazete Duvar’dan Meral Candan’ın deneyim haberine göre, fahiş kiraların konuşulduğu bu dönemde aylık maksimum 500 lira talep eden erkeklere neden özellikle “bayan” ev arkadaşı aradıkları soruldu. Bir ilan sahibi, açıklamasında, iki erkek olarak bir yaşadıkları eve “bayan” ev arkadaşı aradığını belirtti. Detaylar için konuştuğumuzda ev arkadaşından temizlik ve yemek yapma beklentileri olduğunu söyledi. Evde yemek yapıp yapmadıkları sorusunu da “Bir kadın gibi olmuyor tabii” diye cevapladı. Telefonu kapatmadan önce ise aradıklarının hizmetçi değil “ev arkadaşı” olduğunu ifade etti.

Bir diğer ilan sahibi de “bayan” ev arkadaşı talep etmesinin sebebini “yemek yapar” olarak açıkladı. Bir başkası da sadece bir odadan oluşan stüdyo dairesi için “bayan” aradığını ifade etti. Yer paylaşımı sorularına henüz cevap vermedi ama önemli olanın “kafa uyuşması” olduğunu söyledi.