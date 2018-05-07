Emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldi

İSTANBUL, (DHA) - MAZARS Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldiğini söyledi. Ergin, \"Hükümet aldığı kararla yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutlarda KDV oranını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8’e indirdi\" dedi.

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile emlak sektörüne yönelik önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Ergin, \"Buna göre, hükümet yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutlarda KDV oranını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8’e indirdi\" ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR

Dr. Ergin, \"Söz konusu düzenleme ile 150 metrekareden büyük konutlar ile 150 metrekareden küçük olup yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış arsa birim metrekare vergi değeri bin liranın üzerinde olan konutlar ve yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 sonrası alınmış arsa birim metrekare vergi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlarda KDV oranı 31 Ekim 2018’e kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak\" diye konuştu.

\"KDV İNDİRİMİ KONUT FİYATLARINA YANSIRSA HAREKETLİLİK OLUR\"

Bu indirimin konut fiyatlarına yansıtılması halinde sektörde hareketlilik olacağına dikkat çeken Dr. Ergin, \"Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen bu KDV indirimi, eğer inşaat şirketleri tarafından konut fiyatlarına yansıtılırsa emlak sektörüne bir hareketlilik gelmesi bekleniyor\" dedi.

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