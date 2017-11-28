Emlak Konut’un “Sokak Lezzetleri Festivali” renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL, (DHA)-EMLAK Konut’un İstanbul’un hızla gelişen ve değerlenen bölgesi Başakşehir-Bahçekent’e nefes aldıran projesi Hayat Park’ta düzenlenen “Sokak Lezzetleri Festivali” Bahçekentlilere keyifli bir hafta sonu yaşattı. İstanbul’un sokak yaşamının vazgeçilmez lezzetlerinin sunulduğu oyun parklarındaki etkinlikler güzel hava ile birleşince eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin bağımsız bölüm ile Bahçekent bölgesine değer katan Emlak Konut düzenlediği sosyal etkinliklerle de bölge sakinlerinin keyifli zaman geçirebileceği alternatifler sunuyor. Emlak Konut ve yüklenici firmaları Cihan İnşaat-Konut Yapı, Dağ Mühendislik, İzka İnşaat, Sıtar İnşaat ve Suryapı’nın 26 Kasım 2017 Pazar günü Hayat Park’ta düzenlediği “Sokak Lezzetleri Festivali” Başakşehirlilerin damaklarında unutulmaz tatlar bıraktı.

HAYAT PARK BAHÇEKENT BÖLGESİ İÇİN BİR PARKTAN DAHA FAZLASI OLACAK

“Sokak Lezzetleri Festivali” ve Başakşehir-Bahçekent bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgiler veren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum şöyle konuştu: “Bugüne kadar Bahçekent bölgesindeki projelerimizle beraber yaklaşık 9 bin bağımsız bölüm, 2 lise, 5 ilk-orta okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 3 cami inşasını geliştirdik. Tüm bu donatıların yanında 142 bin metrekarelik bölge parkımız Hayat Park’ı da bölgeye kazandırdık. Bugün Hayat Park’ta gerçekleştirdiğimiz “Sokak Lezzetleri Festivali” ile sokağın lezzetlerini, müziğini, eğlencesini çocuklarımıza ve ailelerine yaşatmak ve Bahçekent halkının hep beraber keyifli dakikalar geçirmesini amaçladık. İnşallah ilkini geçirdiğimiz festivalimiz gibi daha birçok etkinliği ilerleyen zamanlarda Hayat Park’ta hayata geçirmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Hayat Park bu bölge için bir parktan daha fazlası olacak. Bu vesileyle Hayat Park’ta gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde beraber hareket ettiğimiz yüklenicilerimiz Cihan İnşaat- Konut Yapı, Dağ Mühendislik, İzka İnşaat, Sıtar İnşaat ve Suryapı’ya teşekkür ediyorum. Emlak Konut olarak gerçekleştirdiğimiz projelerle şehircilik anlayışına uygun bir çehreye kavuşturduğumuz Bahçekent’te yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz\"

KÖFTEDEN SUCUK EKMEĞE TÜM SOKAK LEZZETLERİ BURADA

Kentin yaşayan yüzünü yansıtan sokak lezzetleri Bahçekent sakinleri ile buluştu. Köfteden sucuk ekmeğe, kestaneden mısıra, pilavdan lokmaya, sahlepten şalgama, pamuk şekerden Osmanlı macununa birçok sokak lezzeti vatandaşlardan tam not aldı. Festivale katılanların kimisi lezzetleri tadarken kimisi de sokak sanatçıları ile müzik eşliğinde danslar etti. Tatil gününü aileleriyle Hayat Park’ta geçiren çocuklar ise çeşitli oyunlar ve aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

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