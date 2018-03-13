Emlak Konut GYO MIPIM 2018'de Türkiye yatırım fırsatlarını anlattı

İSTANBUL, (DHA)-GAYRİMENKUL sektörünün yoğun katılımıyla gerçekleşen, dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018’de İstanbul Çadırı’nda yerini alan Emlak Konut GYO, yabancı yatırımcılarla buluştu.

Gerçekleşen MIPIM 2018 hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim; “MIPIM, 1970 yılından bu yana devam eden dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarlarından biri. Sektörün önde gelen paydaşlarına ev sahipliği yapan fuarda sektörün tüm bileşenleri yer alırken, bu önemli organizasyon, uluslararası arenada gayrimenkul geliştirme sektörüne yön veren firmaların ve yatırımcıların doğrudan bir araya gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır\" dedi.

\"ULUSLARARASI PİYASA DA SESLENME VE TANITIM FIRFATI DOĞDU\"

\"Uluslararası yatırım arenasında parlayan yıldız haline gelen ülkemizin önemli gayrimenkul firmalarının ve önemli kuruluşlarının bu özel organizasyona katılımıyla, şirketlerimiz için sadece iç piyasaya değil, uluslararası piyasaya da seslenme ve tanıtım fırsatı doğmuş oldu\" diyen Yetim \" \"Bu, bizler açısından da önemli bir açılım olmakla kalmayıp, ülkemizi doğru temsil etmek için bir vesile olmaktadır\" diye konuştu.

Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim şöyle konuştu: \"Sektörümüzdeki büyüme ve hareketliliğin en iyi göstergesi de MIPIM başta olmak üzere önemli organizasyonlara ve benzeri geniş katılımlı uluslararası fuarlara Türkiye’den katılımın her yıl artıyor olması. Bu tip organizasyonların en önemli fonksiyonunun ’sürdürülebilir tanıtım’ olduğu unutulmamalıdır. İstanbul köklü tarihi, konumu, eşsiz güzellikleri ve sunduğu fırsatlar ile yüz yıllardır insanların hem uğrak yeri hem de yatırımcıların talep ettiği bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda her zaman olduğu gibi bu yıl da projelerimizin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdik.

\"EMLAK KONUT BİZİM MAHALLE PROJESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ\"

Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda yaklaşık 6.000 konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporları merkezleri, resmi kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti.\"

\"YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARINA KONUT SATIŞI YÜZDE 22 ARTTI\"

Emlak Konut GYO’nun vizyonuyla dünyanın sayılı gayrimenkul yatırım ortaklıklarından biri olduğunu dile getiren Yetim; “Böylesine iddialı bir küresel hedefimiz olması nedeniyle sadece iç pazara yönelik faaliyetlerde bulunmakla kalmayıp daha büyük misyonları yerine getirmek için çalışmaktayız.Buna bağlı olarak satışlarımız ve faaliyetlerimiz sadece iç pazara yönelik olmamaktadır. Bu tip önemli fuar ve organizasyonlar aracılığı ile yurtdışı pazarlarda tanıtım-satış yapma fırsatı yakalanmaktadır. Emlak Konut GYO A.Ş, kendi markasını ve Türk inşaat sektörünün gücünü ve potansiyelini uluslararası platforma taşımaktadır\" dedi.

Avrasya Tüneli, Marmaray, Çanakkale Köprüsü, 3.Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi mega projelerin ardı ardına hayat bulduğu Türkiye\'nin geleceğe emin adımlarla koştuğunu belirten Yetim şöyle devam etti: \" Emlak Konut GYO, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü olan 2023 yılında 250.000 bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcının gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan yasanın 2013’te hayata geçmesinin ardından Türkiye’de yabancı yatırımcılar için birçok düzenleme de ardı ardına hayata geçmeye devam etmekte. Örneğin 1 milyon dolarlık mülk satın alanlara oturma izni tanıyan bir düzenleme yapıldı. Bu kolaylığın yanı sıra büyük vergi avantajları da sunulmaktadır. Gayrimenkul fiyatlarında %18’e kadar önemli bir yeri teşkil eden KDV ile ilgili yapılan yeni düzenleme kapsamında yabacı ülke vatandaşları satın aldıkları ilk gayrimenkulde KDV’den muaf tutulmaktadır. Baktığınız zaman 2017 yılında gerçekleşen yabancılara konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 22 artış göstermiş bununla birlikte 2012 yılından 2017 yılı sonuna kadar geçen sürede yabancılara gayrimenkul satışından 22,7 milyar dolar döviz girişi sağlanmıştır. Yakalanan bu başarılı rakamlarda, uygulanan yasal düzenlemelerin yanı sıra, gayrimenkul sektörünün gerçekleştirdiği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin de payı olduğunu göz ardı edilmemelidir.Bu yıl MIPIM organizasyonuna 100 ülkeden katılım gösterildiğini biliyoruz. Bizde bu güçlü yapının içinde ülke olarak 250 kuruluş ve 657’ye yakın kişiyle yer aldık. Bizler Emlak Konut olarak şirketimizi, sektörümüzü ve en önemlisi ülkemizi temsil etmeye tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

2018’DE HEDEF 7,3 MİLYAR TL SATIŞ DEĞERİ

Emlak Konut, 2018 yılında devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerinde, satışı gerçekleştirilmesi planlanan bağımsız bölümlerin toplam satılabilir alanının yaklaşık 830.000 m2 ulaşmasını ve tüm bu bağımsız bölümlerin satış değerleri toplamının da yaklaşık 7,3 milyar TL olmasını hedefliyor. Şirket, aynı yıl içinse net karının 1,8 milyar TL olabileceğini öngörüyor.\"

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