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Yaşam

Emlak çetesi lideri dolandırıcılıktan yakalandı; çalışanına tecavüz ettiği ortaya çıktı!

Polis ekipleri şimdi şebekenin mağdur ettiği yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışıyor

02 Şubat 2017 13:35

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gazetelere “Gayrimenkulleriniz karşılığında nakit verilir” şeklinde ilan vererek kendilerine başvuran çok sayıda gayrimenkul sahibini dolandıran şebekeyi çökertti. Çete liderinin bir kadını da silahla tehdit ederek tecavüz ettiği ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin tüm mal varlıklarına el kondu. Polis ekipleri şimdi şebekenin mağdur ettiği yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışıyor.

6 ay boyunca takip etti

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Çağatay Kenarlı’nın haberine göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şebekeyi 6 ay fiziki ve teknik olarak takip etti. İstanbul'da Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Bayrampaşa ilçeleri ile Batman'da bulunan 17 adrese 13 Ocak Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si polis memuru, 2'si tapu memuru toplam 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Şebekenin çalışma yöntemi 

Polis ekipleri yaptığı çalışmada şebekenin çalışma yöntemini de belirledi. Şebekenin gazetelere “Gayrimenkulleriniz karşılığında nakit verilir” ilanı verdiği, bunun üzerine kendilerini arayarak nakit paraya ihtiyaçlarını olduğunu söyleyen kişileri seçtikleri belirlendi. Çete elemanları bunun üzerine “Notere gidelim, gayrimenkulünüzü ipotek ettirelim, sonra istediğiniz parayı alın” diye mülk sahiplerini kandırarak zaman kazanarak paralarını ödemedikleri ve ilerleyen günlerde mallarını geri almak istedikleri zaman ölümle tehdit ettikleri iddia edildi. 

Yüzlerce kişinin gayrimenkullerini almışlar 

Ölümle tehdit edilen 31 kişi Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek konuyla ilgili şikayetçi oldu. Şebekenin 31 kişiye ait 10 milyon lira değerinde gayrimenkulünü aynı yöntemle elde ettiği tespit edildi. Polis ekipleri, şebekenin mağdur ettiği yüzlerce kişiye ulaşmaya çalışıyor. 

4 şirketin ve 16 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu

Soruşturma sürecinde, gözaltına alınan 16 kişinin tüm mal varlıkları da incelendi. Polis ekipleri yaptığı incelemede şebeke lideri olduğu iddia edilen İsmet K.'nın 4 farklı şirket kurduğu belirlendi. Ekipler, şebekenin vurgun yaptıktan sonra gayrimenkullerin kısa sürede şirketler arasında aktardığını ve izlerini kaybettirmek amacıyla paravan olarak kullanıldığını ortaya çıkarttı. Şebekenin kullandığı 4 ayrı şirkete ait 148 gayrimenkul tapusu, 20 otomobil, 57 bin 500 lira nakit para ve tüm varlıklarına, savcılık kararıyla el konuldu.

Şebeke lideri tecavüzcü çıktı

Yürütülen soruşturma kapsamında şebeke liderine ait 4 şirkete ve 20 araca el ve 57 bin liraya el konuldu. Ayrıca şebeke lideri İsmet K.’nin işyerinde sekreterliğini yapan bir çalışanına da tecavüz ettiği ortaya çıktı.

12 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si polis toplam 4 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şebeke lideri olduğu iddia edilen İsmet K. ile 2'si tapu memuru toplam 12 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

 

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