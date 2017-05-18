Emlak Bankası için kritik düzenleme kabul edildi

Emlak Bankası’nı tasfiyeden çıkararak yeniden bankacılık yapabilmesinin yolunu açan düzenleme Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi

Buna göre banka, Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tasfiye halinden çıkacak.

Tasfiyeden çıkan bankanın yeni esas sözleşmesi Genel Kurul tarafından kabul edilinceye kadar tasfiye kurulunun ilgili mevzuattan ve esas sözleşmeden kaynaklanan tüm yetki ve sorumlulukları ile bankanın tüm iş ve işlemlerinde yetki ve sorumluluk yönetim kuruluna geçecek. Bu düzenlemenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye de Hazine Müşteşarlığı’nın bağlı olduğu bakan yetkili olacak.

16 yıl önce tasfiye edildi

1980’lerin sonunda, eski Genel Müdürü Engin Civan’ın adının karıştığı ve işadamı Selim Edes’in “rüşvetin belgesi mi olur” sözüyle tarihe geçen yolsuzluk iddialarıyla da anımsanan kurumun, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisi, 3 Temmuz 2001 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 4684 sayılı yasayla sona erdirilerek tasfiye edildi. Bankanın şubeleri de aynı yıl Ziraat Bankası ve Halkbank’a devredildi.