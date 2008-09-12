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Yaşam

Emitt'in konuk ülkesi Suriye olacak

Suriye, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) "konuk ülke" olarak katılma kararı aldı.

12 Eylül 2008 03:00

Konuyla ilgili yazılı açıklamada, EMITT Fuarı'nın 12-15 Şubat 2009'da İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Suriye Turizm Bakanlığının, Turizm Bakanı Dr. Saadallah Aghaa Al Kala'nın bu yıl İstanbul'da yapılan EMITT Fuarı'na katıldığını hatırlatarak, orada başlayan sıcak ilişkilerin EMITT'e "konuk ülke" olarak katılma kararıyla sonuçlandığı yönünde açıklama yaptığı kaydedildi.

Suriye'nin "konuk ülke" olarak katılacağı fuar süresince, profesyoneller ve tüketici-tatilcilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği bildirildi. Fuarda, Suriye'nin, Türkiye'deki seyahat acentalarına ve tatilcilere her yönüyle tanıtılacağı ifade edilen açıklamada, ülkesinin turizm yatırımcılarına sunduğu olanakları sergileyecek olan Suriye'nin, yatırımcıları da
bilgilendireceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin de 22-24 Kasım 2008'de Şam'da yapılacak Orta Doğu ülkeleri pazarının önemli fuarı konumundaki Arab Travel Borse (ATB) Fuarı'na bakanlık düzeyinde katılma kararı aldığı bildirildi.

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