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Ekonomi

EMITT Fuarı'na katılan Esenyurt Belediyesi termal kaplıcalarını tanıttı

İSTANBUL,(DHA)-EMITT İstanbul Turizm Fuarı'nın 3'üncü gününde de  ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

27 Ocak 2018 20:44

İSTANBUL,(DHA)-EMITT İstanbul Turizm Fuarı\'nın 3\'üncü gününde de  ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. DÜNYANIN en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT\'e katılan  Esenyurt Belediyesi de termal kaplıca standını kurdu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği EMİTT Fuarı her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.Turizm sektörüne ışık tutan EMITT Fuarı\'na  Esenyurt  Belediyesi de katılımcılarla buluşarak termal kaplıca otellerini tanıttı.

“METROBÜSLE TERMALE GELİN”

Kaplıcaları hakkında bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alapete,” Buradan şu müjdeyi İstanbullulara verebiliriz. Metrobüsle termale gelin. Tatil için gün ayırmanıza gerek yok. Gelin burada kalın her türlü imkanlar burada var. Bunun esprili tarafı metrobüs. Hiçbir yerde metrobüse gidemezsiniz. Kadıköy’den binin, Tuzla’ya gitmekten daha kolay. Tedavi etme özelliği çok. Bir kaplıcamız eklemlerle alakalı, diğer kaplıcamız da ciltle alakalı. Şu anda kapılarımız herkese açık. Herkesi bekliyoruz” dedi.

 

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tüyap’tan genel görüntü

-Kaplıcadan detay

-Belediye Başkanı röp

 

 

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