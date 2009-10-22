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Emir'in velayetini aldı

Oğlunun velayetini alan Sibel Can, Sulhi Aksüt'ün 6 ay evden uzaklaştırma cezasını kaldırttı.

22 Ekim 2009 03:00

10 yıldır evli olan Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün boşanma davası oğulları Emir'in velayeti nedeniyle 8 Mart 2010'a ertelenmişti. Mahkeme Emir'in velayetini annesi Can'a verdi.

Oğlunun velayetini alan Sibel Can, Sulhi Aksüt'ün 6 ay evden uzaklaştırma cezasını kaldırttı.
 


Sibel Can ile Sulhi Aksüt'ün boşanma davası 8 Mart 2010'a ertelenmişti. 10 yıldır evli olan çiftin boşanamama sebebi ise oğulları Emir'in velayeti. Mahkeme, duruşma gününe kadar Emir'in velayetini annesi Can'a verdi.

Sibel Can, buna karşı bir jest aparak eşi Sulhi Aksüt'ün evden 6 ay uzaklaştırma cezasını kaldırttı. Posta gazetesinin haberine göre; Sibel Can, "Sulhi Bey istediği zaman oğlunu görmeye gelebilir. Boşandıktan sonra da huzurlu bir ortam istiyorum" diye konuştu. 

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