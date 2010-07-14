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Dünya

EMİRİ İRAN'A GİDİYOR TAHRAN (A.A)

14 Temmuz 2010 11:59

-EMİRİ İRAN'A GİDİYOR TAHRAN (A.A) - 14.07.2010 - İran'ın CIA tarafından kaçırıldığını iddia ettiği ve ABD'deki Pakistan Büyükelçiliğinin İran bölümünde olduğu belirtilen bilim adamı Şehram Emiri'nin İran'a gitmek üzere ABD'den ayrıldığı bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mehmanparast, İran'ın çabaları ve Washington'daki Pakistan Büyükelçiliğinin iş birliği sayesinde, Şehram Emiri'nin üçüncü bir ülke üzerinden İran'a gitmek üzere kısa bir süre önce Amerikan topraklarından ayrıldığını belirtti. ABD ile İran arasında doğrudan diplomatik ilişki bulunmuyor. Bu çerçevede İran'ın ABD'deki menfaatleri, Pakistan Büyükelçiliği aracılığıyla, ABD'nin İran'daki menfaatleri ise Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla korunuyor. 

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