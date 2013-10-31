T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emirgan'daki Sütiş'te yangın

Emirgan'daki Sütiş'in çatısında başlayan yangına hemen müdahale edildi

31 Ekim 2013 13:25

İstanbul'un en bilinen yerlerinden Emirgan Sütiş'te büyük bir yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında çıkan ve büyük bir zarara neden olan yangın 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangınla birliklte Sütiş'ten yoğun dumanlar yükselirken, 10 tane itfaiye aracı birden müdahale etti. Emirgan semti de yangın nedeniyle duman altında kaldı.

Olaya tanık olanların verdikleri bilgilere göre yangın ilk olarak yağ deposunda çıktı. Arka arkaya patlamalarla yangın mekanın içine yayılırken, Sütiş'in kapalı mekanı büyük zarar gördü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kapalı alanla sınırlı kalırken, bahçeye ve çevre binalara yayılmadı.

Özellikle pazar kahvaltıları ile meşhur olan Emirgan Sütiş, 1953 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Sütiş'in sahibi Kocadağ Ailesi, uzun süreden beri gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Mevlüt Kocadağ, halen İstanbul Muhallebiciler ve Sütçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı görevini yürütüyor.

 

ETİKETLER

sütişemirganyangınistanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24