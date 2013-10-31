Emirgan'daki Sütiş'te yangın

İstanbul'un en bilinen yerlerinden Emirgan Sütiş'te büyük bir yangın çıktı. Saat 10.30 sıralarında çıkan ve büyük bir zarara neden olan yangın 1 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Yangınla birliklte Sütiş'ten yoğun dumanlar yükselirken, 10 tane itfaiye aracı birden müdahale etti. Emirgan semti de yangın nedeniyle duman altında kaldı.

Olaya tanık olanların verdikleri bilgilere göre yangın ilk olarak yağ deposunda çıktı. Arka arkaya patlamalarla yangın mekanın içine yayılırken, Sütiş'in kapalı mekanı büyük zarar gördü. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kapalı alanla sınırlı kalırken, bahçeye ve çevre binalara yayılmadı.

Özellikle pazar kahvaltıları ile meşhur olan Emirgan Sütiş, 1953 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Sütiş'in sahibi Kocadağ Ailesi, uzun süreden beri gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Mevlüt Kocadağ, halen İstanbul Muhallebiciler ve Sütçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığı görevini yürütüyor.