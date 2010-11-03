-EMIRATES UÇAĞI İSTANBUL'A TEKNİK İNİŞ YAPTI İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Emirates Havayolları'nın Düsseldorf-Dubai seferini yapan Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı, sol motor kapağındaki arıza nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'na teknik iniş yaptı. Alınan bilgiye göre, 357 yolcusuyla Düsseldorf'tan Dubai'ye giden Emirates'in EK-056 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağının kalkış sırasında sol motor dış kapağı kırıldı. Pistte bulunan motor kapağı parçalarının Emirates uçağına ait olduğunun belirlenmesi üzerine durum, uçağın pilotuna bildirildi. İstanbul hava sahasında Atatürk Havalimanı kontrol kulesiyle irtibata geçen kaptan pilot, teknik iniş yapmak için izin istedi. Atatürk Havalimanı'na başarılı bir şekilde inen uçak bakıma alındı. Otellere yerleştirilen yolcuların başka bir uçakla Dubai'ye gönderileceği öğrenildi.