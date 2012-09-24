Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Niğde Belediyespor evinde Beşiktaş ağırlayacak. Yarın oynanacak olan karşılaşma için belirlenen bilet fiyatlarının yüksek olmasına taraftarlardan tepki geldi.



Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın Bölgesel Amatör Lig 5. Grup ekibi Niğde Belediyespor, Beşiktaş’ı konuk edecek.

Kura çekildiğinde, Beşiktaş’la eşleştiklerine inanamayan Niğdeliler, Kartal’ı kendi şehirlerinde çıplak gözle izleme şansını yaşayacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, bu maçtan elde edilecek bilet geliri, Niğde Belediyespor’u adeta kalkındıracak.



İlk kez bilet satılacak



Kendi ligi olan Bölgesel Amatör Lig’de yaptığı maçlarda bilet bastırmayan ve 1990’da kurulduğu günden bu yana ilk kez bilet satışı gerçekleştiren Niğde Belediyespor, gişe hasılatının 312 bin TL civarında olmasını bekliyor.

Daha önce 100 TL (kapalı) ve 75 (açık) lira olarak açıklanan bilet fiyatlarını, tepkiler sonrası aşağı çeken Niğde ekibinin, 50-75 TL arası biletlerin tamamına yakınını sattığı öğrenildi.



'Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacağız'



Niğde için önemli olan bu fırsatı değerlendireceklerini belirten Niğde Belediyespor Başkanı Yakup Yerlikaya “Belediye Başkanımız Faruk Akdoğan’ın jestiyle bilet fiyatlarını düşürdük. Elde edeceğimiz gelirle, stada yakın yaptırdığımız idman tesislerinin inşasına devam edeceğiz. Kadroya da 2-3 takviye yapacağız. Beşiktaş’ı en güzel şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



Emirates fiyatına Niğde 5 Şubat stadı



Yarın oynanacak olan maçta konuk ekibin taraftarları, Niğde 5 Şubat Stadı’nın kapalı tribününde yer alacak.

Siyah beyazlı taraftarlar için belirlenen bilet fiyatı ise 75 TL. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin sahasında en ucuz biletle maç izlemek ise Niğde 5 Şubat Stadı’na gitmekten daha kârlı.

İngiliz devi Arsenal’ın stadı Emirates’te bir karşılaşmayı seyretmenin en düşük bedelinin 73 TL olması dikkat çekiyor.