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'Emir benim ruhsal detoksum'

Radyolarda en çok dinlenenler listesinde bulunan Emir‘in en büyük hayranlarından biri de Demet Akalın çıktı.

29 Ekim 2009 02:00

“Ben Sen Olamam" albümü ile müzik dünyasına adım atan Emir’in şarkılarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Radyolarda en çok dinlenenler listesinde bulunan Emir‘in en büyük hayranlarından biri de Demet Akalın çıktı.

"Sürekli Emir şarkıları dinliyorum" diyen Akalın yakışıklı şarkıcıya övgüler yağdırdı.

Müzik piyasasının yeni soluklara ihtiyacı olduğunu söyleyen Akalın, "Onun şarkılarını dinlerken aynı anda birçok duygu yaşıyorum. Bu aralar herşeyin detoksu var.

Emir’ in şarkıları da benim son zamanlarda ruhsal detoksum oldu” diye konuştu.

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