Emir Aşarı, Tezmaksan ile sezona hazır

Türkiye’yi yarış sporları alanında uluslararası arenada başarıyla temsil eden Emir Aşarı, bu sezon talaşlı imalat sanayisinin öncü firması Tezmaksan’ın desteği ile Nürburgring Langstrecken Serie - Nürburgring Endurans Serisi’nde (NLS) ülkemizi temsil edecek.

Şampiyona, dünyanın en zorlu pisti olarak kabul edilen Almanya’daki Nürburgring Nordschelife'de yapılacak. Farklı kategorilerin mücadelesine ev sahipliği yapacak şampiyonada Emir Aşarı, bu sezon Sorg Rennsport ekibinde deneyimli İsrailli pilot Moran Gott ile takım arkadaşı oldu.

Hem yelken hem de hız yarışlarındaki sponsorlukları ile Türk sporuna verdiği desteği genişleten Tezmaksan, Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Emir Aşarı’nın yanında yer alamaya devam ediyor.

İş birliği kapsamında sezon boyunca Emir Aşarı’yı destekledikleri belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Emir Aşarı’ya sponsor olmak bir gereklilik. Genç sporcuların ülkemizi yurt dışında temsil etmesi için onlara destek olmamız şart. Biz teknoloji üreten ve yeni dünyanın dinamiklerine adapte olan bir kuruluş olarak, alternatif spor dallarında da ülkemizi uluslararası arenada temsil eden bir ekibi desteklemenin sevinci içerisindeyiz” dedi. Başarılı pilot Emir Aşarı da tek hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.