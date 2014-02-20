Emniyet'e göre Ankara'daki 3 milyon kişi için arama kararı rutinmiş!

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da 3 milyon kişiyi kapsayan arama kararı konusunda açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, arama kararının "rutin işlem" olduğu bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlimizde bazı yazılı ve görsel medyada ve haber portallarında yer alan “Ankara İlçelerinde Ohal Araması - - Başkent’te İzinsiz Arama Yetkisi” başlıklarında yer alan haber ve yorumların yanlış ve maksatlı oldukları anlaşılmış olup açıklama yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Buna göre;

'Terör örgütlerinin faaliyeti için'

İlimizin Başkent olması sebebiyle tüm kamu kurum kuruluşlarının merkez ve taşra yapılanmaları, yabancı devlet temsilcilikleri gibi hassas noktalarının fazlalığı yanı sıra, gerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile spor etkinlikleri bakımından yoğun aktivitesi bulunan bir şehirdir.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve kapsamına giren yerler ve yakın çevrelerinde, halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanabilmesi amacı için her derecede öğretim ve eğitim kurumlarının çevresi ile umuma açık yerlerde yerleşim yerlerinin giriş ve çıkışlarında,

5149 Sayılı Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine dair Kanuna göre müsabakaların yapılacağı spor alanlarının çevresinde,

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve önlenmesi, Milli Güvenlik ve Kamu Düzenin, Genel Sağlık ve Genel Ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü silah patlayıcı madde ve eşyanın tespiti amacıyla meydana gelebilecek olayların önlenmesinde;

Yerel seçim güvenliği için

Terör örgütleri faaliyetleri açısından intikal eden istihbarı bilgi ve ihbarlar ile 30 Mart 2014 tarihînde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında propaganda ve seçim faaliyetlerinin güvenli ortamda yerine getirilmesinde,

'Rutin işlem'

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 19 ve 20. Maddeleri, PVSK Ek-1 Maddesi ve CMUK 94 Maddesi gereğince, kişilerin hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla, Sulh Ceza Mahkemelerinden "süreli" olarak rutin arama kararlan talep edilmekte olup, Yetkili Mahkemelerin kararı doğrultusunda belirtilen yerlerde önleme amacıyla kanun ve yönetmelikte belirtilen sınırlamalar çerçevesinde umuma açık yerlerde, şehir giriş çıkışlarındaki uygulama noktalarında önleme araması mevzuatımıza uygun olarak yapılmaktadır.

Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 19. maddesinde açıkça belirtildiği üzere, konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan özel işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılmasının söz konusu olmadığı ile haberlerde yer alan mahkemelerden alınan önleme arama karar uygulamalarının uzun yıllardan beri rutin olarak yapıldığı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

'3 milyon kişiyi kapsıyor'

Ankara 10’uncu Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün valilik kanalıyla yaptığı başvuru üzerine Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar’da genel arama kararı vermişti.

13 Şubat’ta başlayan ve 27 Şubat’a kadar devam edecek izne göre polis, yaklaşık 3 milyon Ankaralının yaşadığı bu ilçelerde aralıksız üst, araç ve özel evrak araması yapabilecek.