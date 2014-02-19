T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da sıkı yönetim; polise izinsiz arama yetkisi verildi

Polis'e Ankara'nın merkez ilçelerinde izinsiz arama yetkisi veren karar 27 Şubat'a dek geçerli olacak

19 Şubat 2014 23:10

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün talebini değerlendiren 10. Sulh Ceza Mahkemesi, Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da mahkeme kararı olmaksızın kişilerin aranabilmesi yönünde karar aldı. 27 Şubat'a dek geçerli olacak karara gerekçe olarak kamu güvenliği gösterildi.
Aramaya izin veren karar Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nden çıktı.
Süreç Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün mahkemeye başvuruda bulunmasıyla başladı.
Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı tarafından imzalanan arama talep yazısında gerekçe olarak kamu güvenliği gösterildi.
Talebi değerlendiren 10. Sulh Ceza Mahkemesi, 13 Şubat 2014 ile 27 Şubat 2014 tarihleri arasında, kişilerin üstleri, araçları ile özel kağıtları ve eşyalarının da önleme amacıyla, aranmasına izin veren karara imza attı.
Gerekçe olarak adli ve önleme arama yönetmeliği gösterildi.
Yönetmelik, milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlaka yönelik suç işlenmesini önlemek amacıyla belli gerklçelerle arama yapılmasını öngörüyor.
Polis tarafından aramanın gerekçesi ve kapsamının belli olduğunu vurgulayan mahkeme, arama için gerekli şartların bulunduğuna hükmetti.
Arama sadece adı geçen ilçelerde yaşayanları kapsamıyor.
Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı bu ilçelerde ikamet etmeyen ancak ilçelerden sorumlu polis mıntıkalarına giren özel araç ve yayalar da karar kapsamında aranabilecek.
 

ETİKETLER

ankarapolisaramafatih aykırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24