Ankara'da sıkı yönetim; polise izinsiz arama yetkisi verildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün talebini değerlendiren 10. Sulh Ceza Mahkemesi, Çankaya, Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da mahkeme kararı olmaksızın kişilerin aranabilmesi yönünde karar aldı. 27 Şubat'a dek geçerli olacak karara gerekçe olarak kamu güvenliği gösterildi.

Aramaya izin veren karar Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nden çıktı.

Süreç Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün mahkemeye başvuruda bulunmasıyla başladı.

Ankara Vali Yardımcısı Fahri Aykırı tarafından imzalanan arama talep yazısında gerekçe olarak kamu güvenliği gösterildi.

Talebi değerlendiren 10. Sulh Ceza Mahkemesi, 13 Şubat 2014 ile 27 Şubat 2014 tarihleri arasında, kişilerin üstleri, araçları ile özel kağıtları ve eşyalarının da önleme amacıyla, aranmasına izin veren karara imza attı.

Gerekçe olarak adli ve önleme arama yönetmeliği gösterildi.

Yönetmelik, milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık ve ahlaka yönelik suç işlenmesini önlemek amacıyla belli gerklçelerle arama yapılmasını öngörüyor.

Polis tarafından aramanın gerekçesi ve kapsamının belli olduğunu vurgulayan mahkeme, arama için gerekli şartların bulunduğuna hükmetti.

Arama sadece adı geçen ilçelerde yaşayanları kapsamıyor.

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı bu ilçelerde ikamet etmeyen ancak ilçelerden sorumlu polis mıntıkalarına giren özel araç ve yayalar da karar kapsamında aranabilecek.