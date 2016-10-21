Eminönü'nün tarihi balıkçısı silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Fatih'teki Tarihi Eminönü Balıkçısı’nın sahibi Selahattin Yıldırım, dün akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti..

Saldırganın kimliği tespit edildi



Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri olay yerini şeritle kapatarak önlem aldı ve çevrede geniş çaplı arama başlattı.



Saldırı sonrası şüpheli tarafından atılan kurşunların lüks cipe isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırı sonrası çevredeki vatandaşların ve balıkçıda çalışanların ifadelerine alarak olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini belirlediği öğrenildi.

Polis ekipleri çevredeki mobese ve güvenlik kameralarını inceleme aldığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.



Saldırgan kaçtı



DHA'nın haberine göre, olayın meydana geldiği sırada yakın bir yerde bulunan Kemal Sözen isimli bir vatandaş ise, "Biz Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda arkadaşımla beraber oturuyorduk. Akşam saat 22.00 - 22.30 sıralarındaydı. Yakından 5-6 el silah sesi geldi. Silah seslerinden sonra hemen olay yerine doğru gittik. Geldiğimizde yerde bir kişinin yattığını gördük. Yerler komple kandı. Ardından bir kovalamaca oldu. Bir iki el daha silah sesi duyduk. Herhangi bir yaralanan olmadı neyse ki. Silahla saldıran şahıs kaçmış. Lüks bir otomobille hastaneye gitti yaralı. Hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkada bulunan balıkçı teknesinin sahibiymiş" dedi.