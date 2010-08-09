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Yaşam

Eminönü'ne 5 bin kişilik dev iftar çadırı

Fatih Belediyesinin Eminönü'nde kurduğu iftar çadırı 5 bin kişi kapasiteli.

09 Ağustos 2010 03:00

 T24-Bu yıl çeşitli tartışmalara neden olan iftar çadırlarının belki de en büyüğü Eminönü’nde kuruldu. Fatih Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırı, belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre 5000 kişilik olacak.

Çadırın bu denli büyük olmasını, Eminönü’nün çok merkezi bir yer ve gelip geçen insan sayısının çok fazla olmasına bağlayan yetkililer şunları söyledi:

“Sokak aralarında çadır kurulmaması anlayışından hareketle Fatih Belediyesi olarak sadece 2 çadır kuruyoruz. Biri Eminönü diğeri de Saraçhane’de olacak. Saraçhane’deki daha küçük, 1500 kişilik olacak. Saraçhane’deki çadırdaki iftar yemekleri sivil toplum kuruluşları tarafından verilecek.

Eminönü’deki iftarlar ise hayırsever yurttaşlar tarafından verilecek. Hayırsever yurttaşların verdiği iftarların eksik kaldığı zamanda devreye Fatih Belediyesi girecek ve eksiği belediye tamamlayacak.

Yetkililer ayrıca Fatih Belediyesi’nin Sultanahmet Meydanı’ndaki anfitiyatroda çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

 

Toplu ulaşımda yüzde 50 indirim

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi,   Ramazan Bayramı boyunca da (3 gün) toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olması kararı aldı.

Karara göre  İETT Otobüsleri, Metrobüs, Tramvay, Metro, Füniküler ve Şehir Hatları Vapurları Ramazan Bayramı’nın kutlanacağı 9-10-11 Eylül 2010 tarihlerinde yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

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