Eminönü'nde değnekçi cinayeti

T24 - Eminönü’nde yol kenarındaki taksileri sıraya sokarak geçimini sağlayan Sabri S., önceki gün tartıştığı ve dün ise kavga ettiği taksici Yılmaz Şaku’ya silahlı saldırıda bulundu. Olay sırasında yoldan geçmekte olan 1’i yabancı uyruklu turist olmak üzere 4 kişi yaralandı. Göğsünden yaralanan Yunanistanlı Npeka Preka’nın (67) hayatını kaybetti.





Alkol aldığı belirtilen Sabri S., Eminönü’nde Şaku’nun yanına gitti. Yaşanan tartışmanın ardından silahını çeken Sabri S, Yılmaz Şaku’yu ayağından vurdu. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Fazlı Özdemir (35), Yunanistanlı Npeka Preka (67) ve Sabah Kurtuluş (36) Sabri S.’nin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Sabri S, olaydan saniyeler sonra güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri delil topladı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis ekipleri Eminönü Meydanı’ndaki MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

Hırsızlık ve gasp suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu belirtilen Sabri S, Sirkeci Polis Merkezi’nde işlemleri tamamlandıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne sevk edildi.