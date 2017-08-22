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Eminönü'nde alt geçitlerde kum torbalı önlem

   Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ  ve Sirkeci'deki alt geçitlerle kuvvetli yağışa karşı kum torbalı önlem alındı

22 Ağustos 2017 15:09

 

 Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ  ve Sirkeci\'deki alt geçitlerle kuvvetli yağışa karşı kum torbalı önlem alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün  kuvvetli yağış uyarısının ardından Eminönü ve Sirkeci\'de alt geçitlerde alınan ilginç önlemler de dikkat çekti. Belediye ekipleri, Eminönü\'ndeki tramvay altgeçitlerine sel sularının basmaması  için kum torbaları koydu. Yanyana dizilen torbalarla sel sularına karşı set oluşturuldu. Geçen ay yaşanan kuvvetli yağışlarda birçok alt geçidi su basmıştı.  

(FOTOĞRAF)

 

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