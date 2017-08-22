Eminönü'nde alt geçitlerde kum torbalı önlem

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ ve Sirkeci\'deki alt geçitlerle kuvvetli yağışa karşı kum torbalı önlem alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Eminönü ve Sirkeci\'de alt geçitlerde alınan ilginç önlemler de dikkat çekti. Belediye ekipleri, Eminönü\'ndeki tramvay altgeçitlerine sel sularının basmaması için kum torbaları koydu. Yanyana dizilen torbalarla sel sularına karşı set oluşturuldu. Geçen ay yaşanan kuvvetli yağışlarda birçok alt geçidi su basmıştı.

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