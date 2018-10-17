Eminönü'nde "Ölüm" geçişi

Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL(DHA) - EMİNÖNÜ\'nde çok sayıda kişi yaya geçidini kullanmak yerine akrobatlara taş çıkaracak hareketlerle yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor.

Yer Eminönü Meydanı. İstanbul\'un en yoğun yollarından birinde tüm önlemlere rağmen çok sayıda kişi canını hiçe sayarak Ragıp Gümüşpala Caddesi\'nde yolun karşısına geçiyor. 150 metre ilerideki yaya alt geçidini kullanmak yerine yolu ikiye ayıran demir parmaklıkların arasından ya da üstünden geçenler sürücüleri de tehlikeye sokuyor.

Kadını, erkeği, yaşlı, genci çok sayıda kişinin mazereti ise zaman kaybetmemek... Yetkililerin tüm önlemlerine rağmen yaya alt geçidini kullanmak yerine buradan geçenler oldukça fazla. Yolda büyük boyutta \"Lütfen Yaya Geçidini Kullanınız\" yazılı uyarı levhası da var.

ÖNLEMLER VATANDAŞLARI DURDURMUYOR

Yetkililer, daha önce vatandaşların demir parmakları kırarak geçiş yaptığı yeri farklı bir demir parçasıyla kapatmış. Ancak bu önlem üzerine, caddedeki yolu kullanan vatandaşlar kendilerine yeni bir yer açmış. Söz konusu yerin paslı demirlerle dolu olması da olası bir yaralanma durumunda tehlike oluşturuyor.

\"TEHLİKEYE ATMAYA DEĞMEZ AMA OLSUN…\"

Kestirme olduğu gerekçesiyle bu yolu kullanan vatandaşların birçoğu tehlikenin farkında. O kişilerden biri, \"Yaya alt geçidi çok uzakta o yüzden biz de bu yolu tercih ediyoruz. Bizim güvenlikten ziyade zaman sıkıntımız var. Evet tehlikeye atmaya değmez ama olsun\" ifadelerini kullandı. Bazı kişiler ise, söz konusu geçişlerin daha kolay olduğunu savundu. Bir kişi de, \"Burası kolay olduğu için buradan geçiyoruz. Ama tehlikesi de var. Sürekli bu yolu tercih etmiyorum. Mısır Çarşısı\'nda çalışıyorum genellikle de alt geçidi kullanıyorum\" dedi. Bazı kişiler ise mevcut alt geçidin yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu kişilerden biri, \"Biz buradan mevcut alt geçidin yetersiz olduğundan dolayı buradan geçiyoruz. Alt geçit içinde olan işletmelerin tezgahları yolu daraltıyor ve orada yoğunluk oluşturuyor. Burası tabiî ki sağlıklı bir geçiş yeri değil. Kimseye de buradan geçmeyi tavsiye etmiyorum\" diye konuştu.

Ragıp Gümüşpala Caddesi\'nde 27 Ekim 2010\'da, cadde üzerindeki demir parmaklıktan atlayarak karşıya geçmek isteyen bir vatandaş kamyon altında kalarak feci şekilde can vermişti.

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