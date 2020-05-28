'Eminönü'nü ayakta tutan' Mısır Çarşısı 1 Haziran'da kapılarını açıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında mart ayında geçici süreliğine kapatılan tarihi Mısır Çarşısı, 1 Haziran itibarıyla yeniden açılacak. Ekipler, açılış için çarşı içerisinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yaptı.

Fatih Belediyesi ekiplerince çarşı içerisinde yerler köpüklü sularla yıkandı, dükkan kepenkleri dezenfekte edildi. Çarşı girişine ve pek çok noktaya el dezenfektanları konuldu.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar çarşının açılmasından memnun olduğunu dile getirdiler. Eminönü’nde seyyar satıcılık yapan Erdoğan Avcı, “Çarşının açılmasını dört gözle bekliyoruz. İnşallah eski günlere kavuşacağız. Burası kapalıyken hiçbir şey olmuyor. Eminönü’nü ayakta tutan Mısır Çarşısı” dedi. (DHA)