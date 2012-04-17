Eminönü esnafı 10 gün Bond için çalışıp 3 milyon lira alacak

James Bond serisinin son filmi Skyfall’un çekimleri için yapımcı firma Eminönü’deki esnaf ve seyyar satıcılara 10 gün için yaklaşık 2.2 milyon lira ödeyecek. Kapalıçarşı’da açılan dükkanlara günlük 350 lira ödeyen yapım ekibinin Kapalıçarşı Esnafları Derneği’ne 85 bin dolar bağış yaptığı belirtiliyor. Tarihi çarşı içinde bu rakamın 500 bin dolar olduğu konuşulurken, James Bond’un 10 günlük Eminönü harcamasının 3 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre, Adana’dan sonra İstanbul’a taşınan 007 James Bond serisinin son filmi Skyfall’un çekimleri, önceki gün Kapalıçarşı’da başlarken, yapımın Eminönü harcaması da 3 milyon lirayı bulacak. Mısır Çarşısı, Yeni Cami, Büyük Postane, Bankacılar Caddesi, Sultanhamam, Balat Kiremit Caddesi ve Kapalıçarşı’da gerçekleşecek film çekimleri için trafiğe kapanan cadde ve sokaklarda yer alan esnafın günlük kaybını ödeyecek olan yapımcı şirket, sayıları 150’yi bulan bölgedeki dükkan ve seyyar satıcıya 10 gün için yaklaşık 2.2 milyon lira ödeyecek. Ayrıca, Kapalıçarşı Esnafları Derneği de filmin bu ödemeler için ayrılan bütçesinden pay aldı. Şirketin, derneğe bağış olarak 85 bin dolar bağış yaptığı öğrenildi. Ancak Kapalıçarşı esnafı, bu bağışın 500 bin dolar olduğunu savunuyor. Böylece Skyfall’un İstanbul macerası için Eminönü’nde harcanan rakam 3 milyon lirayı aşıyor.

Seyyar satıcıya 200 lira

Skyfall’un çekimleri kapsamında İstanbul Eminönü’nde trafiğe kapanan cadde ve sokaklardaki esnafı mağdur etmemek için yapımcı şirket günlük cirolar üzerinden ödemelerde bulunuyor. Yapımcı şirket Anka Film’in yetkilileri, verilen ücretlerin bir standardı olmadığını belirterek, “Karşı tarafın gereksinimlerine göre ve kaç gün ve hangi koşullarda bloke edeceğimize göre değişiyor. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz” diye konuştu. Yapımcı şirketin meydan ve caddelerdeki 150’yi bulan esnafa metrekare ve cirosuna göre değişen oranlarda yaptığı ödemenin günlük 1000 lira ile 3 bin lira arasında değiştiği öğrenilirken, belediyelerden izinli seyyar satıcılara da günlük 200 lira veriliyor.

130 dükkan açıldı

Çekimler için set ekibinin ilk durağı pazar günleri kapalı olması nedeniyle Kapalıçarşı oldu. Kapalıçarşı’daki çekimler için de dükkanlarını açanlara 350 lira ödeme yapıldı. Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Hasan Fırat, çekimler hakkında şu bilgileri verdi: “Çekimler pazar günü yapılıyor. Normalde pazar günleri çarşı kapalı olduğu için çekimlerin yapıldığı Aynacılar ve Yağlıkçılar Caddeleri’nde yaklaşık 130 dükkan açıldı. Bir sonraki çekimde de Kesirciler Caddesi’ndeki yaklaşık 25 dükkan açılacak. Kapalıçarşı’nın korunması için her türlü tedbir alındı. Anıtlar Kurulu da onay verdi, mühendisler baktı ve izin verdi. Biz de bu izinler çıkınca çekimlerin yapılmasına izin verdik.”

Derneğe 85 bin dolar

Yapımcı şirket yalnızca esnaflara ödeme yapmakla kalmadı, Kapalıçarşı Esnafları Derneği de filmin bu ödemeler için ayrılan bütçesinden pay aldı. Hasan Fırat, yapımcıların, esnafın yanı sıra derneğe de bir ücret ödediğini, bunu bağış olarak kabul ettiklerini belirtti. Kapalıçarşı’ya yapılan bu bağışın kayıtlara göre 85 bin dolar olduğu belirtiliyor. Ancak Kapalıçarşı esnafı, bu bağışın 500 bin dolar olduğunu söylüyor.

Belediye yardımcı oldu

Fatih Belediyesi de yapımcı şirket ile esnaf arasında bir mağduriyet yaşanmaması, esnafın düşük fiyat almaması ya da yapımcı şirketin fazla ücret ödememesi için arabuluculuk yapıyor. Yetkililer, “Trafiğe kapatılan caddelerdeki esnaf, 2-3 gün zarara geçecek. Zararı yapımcı firma ödüyor. Yüksek fiyatlar isteyenler oldu. Biz de bu rakamlar makul değil diyerek düşürmelerini sağladık” açıklamasını yapıyor.

500 figüran 100 dublör çalışacak

500 figüran 100 dublörün görev yapacağı filmin çekimleri Eminönü’de gerçekleşecek.

Filmin çekim ekibine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundaki alanlara araç park etmek, uygun olan yerlere çadır ve dekor kurulabilmesi için gerekli izinler verildi.

Çekimlerin yaya trafiğini olumsuz etkilememesi için de her iki bölge çevresinde 4 Motorize Zabıta ekip görevlendirildi.