Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'ihanet' sözlerini hatırlattı: İmamoğlu, İstanbul’un kalbine saplanan o hançeri çekip çıkarmak istiyor, engel olmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım 2016’da başlatılan 10,10 kilometrelik T5 Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı’nın 12 istasyon ve 8,8 km’den oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmının bugün açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekim 2017'de ifade ettiği, "İstanbul'a ihanet ettik, hâlâ da etmeye devam ediyoruz" sözüne göndermede bulunarak, "İstanbul’a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından. Şimdi şunu ifade etmek isterim. İBB Başkanı İstanbul’un kalbine saplanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor" dedi. CHP lideri, iktidara, "Lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın bırakın onlar kente hizmet etsinler" diye seslendi.

Bugün resmî açılışı gerçekleştirilen hat, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 4 Ocak’ta İstanbulluların kullanımına açılacak ve 10 gün ücretsiz hizmet verecek. Hatla beraber, yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı Eyüpsultan ve Fatih ilçelerinden geçerek Avrupa Yakası’nda önemli hatları birbirine bağlayan yeni tramvay ile bölgedeki kara ve deniz yolu ulaşım araçlarının entegrasyonu sağlanmış olacak. Saatte tek yönde 12 bin yolcu kapasitesiyle bölgedeki yoğun trafiği hafifletecek olan tramvay, TF2 Eyüpsultan-Piyer Loti Teleferik Hattı ve M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı ile entegre olacak.

Törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

İmamoğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün biz başlatılmamış hiçbir hattın kalmayacağı noktaya geldik. Bulunamaz dendiği noktada finansman imkanları sağlayarak bütün metro hatlarımızı harekete geçirdik" dedi. Öte yandan İmamoğlu, 30 kilometrelik İncirli-Beylikdüzü hattıyla ilgili olarak da, "projelerini güncelleyerek ve finansman imkanlarını da en iyi şekilde karşılanabilecek hale getirerek bu hattın da İstanbul’a hediye edilmesi sürecine tam gaz devam ettiriyoruz. Ve 2021 yılı içinde bu hattı kendi finansman imkanını sağlayacak şekilde inşallah ihalesini yapmak istiyoruz" bilgilerini paylaştı.

Açılışta konuşan bir diğer isim de İyi Parti lideri Akşener oldu. Millet İttifakı'na vurgu yapan Akşener, "Siz konuşurken gözümü kapattım ve sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı!" ifadelerini kullandı. İktidarı, "Beyler tefeci faiziyle borçlanırken siz gereği üzerinden kredi buluyorsunuz, değeri üzerinden kredi buluyorsunuz. Niçin çünkü şeffaflığınıza inanılıyor" diye eleştiren Akşener, ayrıca İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kadına karşı şiddet konusunda da bir talepte bulundu. Akşener, "Bir yılda 386 kadın öldürüldü bu ülkede, bir günde üç kadın katledildi. Başkanım sizden bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul’un Türkiye’de yaşanabilir tüm kadınlar için, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. Kadınlarımızın ekonominin içine katılmasını sağlayacak yollar bulmanızı istiyorum" sözlerini kaydetti.

İlk konuşan isim İBB Başkanı oldu

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Her ikinize bakınca (Kılıçdaroğlu ve Akşener'i işaret ederek) çok umutlu yıllar bekliyorum. Bir arada inanılmaz bir güç ve umut veriyorsunuz bize. Bu güzel bir yıl başlangıcı olsun istedik. Bu değerli açılışı yapalım istedik çünkü İstanbulumuza ve bütün milletimize çok şey yapmamız gerektiğini, insanlara istihdam ortamları yaratmamız gerektiğinin bir mesajını bu yılın ilk saatlerinde verelim istedik. Katılan bütün konuklarımıza , bu süreçte emeği geçen herkese hoş geldiniz diyorum. İyi yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Maalesef dün metrekareye düşen yağmur 22 kiloya düştü"

Açılışta kuraklığa da dikkati çeken İmamoğlu, Gömlekle ceketle açılış yapıyoruz. Türkiye büyük bir kuraklık içerisinde dün itibariyle aralık ayında normalde metrekareye düşen yağmur 105 kilo iken, maalesef dün 22 kiloya düşmüş durumda. Umut ediyoruz ki yağışın da bereketle bizi bulduğu bir yıl olması için dua edelim.

"Bugün başlatılmamış hiçbir hattın kalmayacağı noktaya geldik"

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz göreve geldiğimizde ne acı ki bu metro hatları çalışmaz durumdaydı. 2016’da ihale edilen bu hattın aslında açılış tasarımı 2018’in ortalarındaydı. Biz göreve geldiğimizde yüzde 55 oranında tamamlanmıştı. Biz göreve geldiğimizde çok büyük eksiklikleri gidererek devam ettik. Hemen biraz geride aktarma bölümde 1.3 kilometrelik rayları döşenmiş bölümde çökmeler yaşandı. Haliç kıyısı detaylı incelenmesi gereken bir zemin yapısına sahip. Biz bu 1.3 kilometreyi yıkıp tekrar yapının sağlamlığını sağladık. Ciddi zaman aldı ve ciddi maddiyata sebep oldu. Başka iyileştirmelerle beraber de hızla yol aldık. Bu yaşadığımız sorun İstanbul’un birçok noktasındaki metrolarda da var idi. Bugün biz başlatılmamış hiçbir hattın kalmayacağı noktaya geldik. Bulunamaz dendiği noktada finansman imkanları sağlayarak bütün metro hatlarımızı harekete geçirdik."

İncirli-Beylikdüzü hattı açıklaması

"Metro hatlarıyla ilgili çalışmamızı iki önemli projemizde de tanımlayarak toparlamak isterim. Yine yıllardır konuşulan her seçim döneminde vaat edilen, İncirli-Beylikdüzü hattının da projelerini güncelleyerek ve finansman imkanlarını da en iyi şekilde karşılanabilecek hale getirerek bu hattın da İstanbul’a hediye edilmesi sürecine tam gaz devam ettiriyoruz. Ve 2021 yılı içinde bu hattı kendi finansman imkanını sağlayacak ve gerçekten halkçı prensiplerle bir nevi yap-işlet modelinin yeni vizyonel ve toplama sırtını dönen değil topluma hizmet eden biçimiyle hazırlayarak inşallah ihalesini yapmak istiyoruz. Bu hattımız yaklaşık 30 kilometrelik bir hat."

İmamoğlu'ndan 'katılımcılık' ve 'ortak akıl' vurgusu

"Şeffaf bir yönetim katılımcı ve ortak akılla süreci tarifleyen bir yönetim olmak. Biz bütün bu kararları alırken az önce burada konuşma yapan yol arkadaşım Pelin Hanım gibi o masada olup beraber karar alan bir beceriyle ortaya koyduk. Ortak aklın büyük başarısını yaşadık. Demokrasinin çok büyük bir örneğini başarmanın sonucu sizlerle paylaşıyoruz."

Haliç açıklaması

"Sirkeci’den Alibeyköy’e kadar bu bölgenin insanlarını taşıdığı kadar aslında bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da hizmet edecek. Biz bu tramvay hattı sayesinde aynı zamanda bu yakayı deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla da sıklıkla buluşturarak oradaki müzelerle buluşturarak çok interaktif turizme katılmış bir alanı yeniden İstanbullulara servis etmenin keyfini yaşıyor olacağız."

"Haliç’le ilgili yalan yanlış ifadelerle suçlanmaya çalıştık"

"Haliç’le ilgili bazen yalan yanlış ifadelerle biz suçlanmaya çalıştık. Nasıl kötü bir akıl ki göreve geldiğimizin üçüncü ayında Haliç’i kirlettiniz diye manşetler atıldı. Tam aksine biz Haliç’i yeniden hayata kazandırıyoruz. Bu hattın yanı sıra bu hattın olduğu noktada 3.1 milyon metrekarelik yeşil alanın yeniden tasarımıyla beraber imalatına başlamış durumdayız. Doğal yapısına tarihine uygun bir peyzaj oluşturarak inşallah süreci tamamlayacağız."

Akşener: Kılıçdaroğlu ile birlikte bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık...

İmamoğlu'nun ardından açıklamalarda bulunan İyi Parti lideri Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir mutluluğu yaşıyoruz. Siz konuşurken gözümü kapattım ve sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık bugün bu hizmet kaça mal olacaktı, bitmiş olacak mıydı! Siz bu hizmetleri yaparken ülkemize bu birlikteliğin nasıl fayda sağladığını gösteriyorsunuz. Beyler tefeci faiziyle borçlanırken siz gereği üzerinden kredi buluyorsunuz, değeri üzerinden kredi buluyorsunuz. Niçin çünkü şeffaflığınıza inanılıyor."

Akşener'den kadına şiddet vurgusu

"Bir yılda 386 kadın öldürüldü bu ülkede, bir günde üç kadın katledildi. Başkanım sizden bir vizyon daha koymanızı istiyorum. İstanbul’un Türkiye’de yaşanabilir tüm kadınlar için, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul’da bir kadın işinden çıkıp evine giderken saldırıya uğramayacağından emin olmasını istiyorum. Dün İstanbul gönüllülerinin organize ettiği bir kadın pazarına gittim. Şu dönemde evde oturan kadınlarımızın yaptığı el emeklerinin satıldığı bir pazardı. Kadınlarımızın ekonominin içine katılmasını sağlayacak yollar bulmanızı istiyorum. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Başka ilden gelen bir kadının İstanbul’a geldiğinde derin bir nefes almasını istiyorum."

Kılıçdaroğlu'dan iktidara: İBB başkanı İstanbul’un kalbine saplanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor

Akşener'in açıklamalarının ardından kürsüye çıkan CHP lideri Kılıçdaroğlu da şöyle konuştu:

"İstanbul’a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından. Şimdi şunu ifade etmek isterim. İBB başkanı İstanbul’un kalbine saplanan o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor. Merkezi hükûmetten şunu bekliyor lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın bırakın onlar kente hizmet etsinler. İstanbul bir beton ormanına dönüştü. İstanbul hak etmiyor beton ormanını. Yeşillik görmek istiyoruz. Merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece daha hızlı yapılacak. Engel çıkarsa da yapılacak."