Emine'yi öldüren eşi tutuklandı

Vasi KÖSE/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde boşanmak isteyen eşi Emine Dikbaş\'ı (20) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çetin Dikbaş (28), tutuklandı. Emine Dikbaş\'ın cenazesi ise toprağa verildi, çiftçin çocuklarına da akrabaları sahip çıktı.

Olay, perşembe günü akşam ilçeye bağlı Delibekirli Mahallesi\'nde meydana geldi. İstanbul\'da bir fabrikada işçi olarak çalışırken, 15 gün önce işi bırakıp evine dönen Çetin Dikbaş ile eşi Emine Dikbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin Dikbaş, evde bulunan pompalı tüfeği alıp, kendisinden boşanmak isteyen 3 çocuğunun annesi Emine Dikbaş\'a ateş etti. Emine Dikbaş kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Emine Dikbaş\'ın öldüğü belirlendi. Jandarma, evde bulunan Çetin Dikbaş\'ı gözaltına aldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Emine Dikbaş\'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu\'na yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Dikbaş\'ın cenazesi Kırıkhan\'ın Bektaşlı Mahallesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Katil zanlısı Çetin Dikbaş ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Çiftin ortada kalan yaşı küçük 3 çocuğu da yakınlarına teslim edildi.

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