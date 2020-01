Emine'nin mezarı açılacak

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- BURDUR\'un Çavdır\'ın İlçesi\'nde 4 yıl önce evlilik vaadiyle kandırılan zihinsel engelli 16 yaşındaki Emine Bakan\'ı gece kulübü ve birahanelerde çalıştırıp alıkoydukları, 12 gün sonra da başka bir birahaneye götürürken Denizli\'nin Baklan İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında ölümüne neden oldukları iddia edilen 1\'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, Bakan\'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için mezarının açılıp, kemiklerinin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na gönderilmesine karar verdi.

Burdur\'un Çavdır İlçesi\'nde yaşayan yüzde 60 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013 tarihinde, babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak Emine Bakan\'dan bir daha haber alınamadı. Bir anda ortadan kaybolan Emine Bakan\'ı bulamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve ailesi genç kızı her yerde ararken, yapılan soruşturma kapsamında zihinsel engelli Bakan\'ın evlenmek vaadiyle E.T. tarafından kaçırıldığı belirlendi. 53 yaşındaki baba Şakir Bakan, kızının Afyonkarahisar\'ın Dazkırı İlçesi\'nde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Baba Bakan, hemen Dazkırı\'ya gitti, ancak kızını bulamadı.

GECE KULÜNE GÖTÜRÜLÜRKEN KAZADA ÖLDÜĞÜ HABERİ GELDİ

Zihinsel engelli Emine Bakan, ortadan kaybolduktan 12 gün sonra Denizli\'nin Baklan İlçesi Konak Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan, kızları Emine Bakan\'ın iddiaya göre bir gece kulübüne E.D.\'nin kullandığı otomobille götürüldüğü sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini öğrendi. Kazadan E.D. hafif yaralı olarak kurtuldu. Kızlarının kazada öldüğü haberini alan Bakan çifti, yaşadıkları acının ardından cenazeyi teslim alıp, toprağa verdi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Evlenmek vaadiyle kızlarının kaçırıldığını, birahanelerde çalıştırıldığını ve gece kulübüne satıldığını iddia eden Bakan çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Kazayla ilgili, Baklan\'da adliye olmadığı için Çal İlçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davada, ailenin kız kaçırma, cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma iddiaları üzerine görevsizlik kararı verildi. Dava, yeni iddialarla Denizli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne taşındı. Kazada hayatını kaybeden zihinsel engelli Emine Bakan\'ı kaçırdığı, alıkoyduğu, taksirle ölümü neden oldukları ve çocuğu fuhuşa sürüklediği iddiasıyla B.A., E.T., E.D., Y.G. ve H.G. hakkında dava açıldı. Davanın geçen 23 Mayıs\'ta görülen ikinci duruşmasında, sanıklardan E.T., tutuklandı.

MEZARI AÇILACAK

Davanın üçüncü duruşmasına dün Denizli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık B.A., başka bir davadan tutuklu bulunan Y.G, ile Emine Bakan\'ın babası Şakir Bakan ile annesi Ayşe Bakan ile avukatlar katıldı. Tutuklu sanık E.T. ile diğer tutuksuz sanıklar E.D. ve H.G. ise duruşmaya katılmadı. Denizli Barosu adına avukat Jülide Keleş Yarışan ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'ni temsilen davaya katılan avukat Aylin Onursev, kurumları adına müdahillik talebinde bulundu. Onursev, dosyada ölü muayene tutanağının bulunduğunu, otopsi yapılmadığını, Emine Bakan\'ın şüpheli şekilde öldüğünü belirtip, mezarının açılarak otopsi yapılmasını istedi. Mahkeme heyeti, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi\'ne talimat yazılarak Çavdır İlçesi\'nde yaklaşık 4 yıl önce defnedilen Emine Bakan\'ın mahkeme heyeti ve sağlık heyeti ile mezardan çıkarılmasına ve kemiklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na gönderilmesine, genç kızın ölüm sebebinin kazadan mı yoksa kaza öncesinde kıza yönelik eylemler sonucu mu gerçekleştiği yönünde bilirkişi raporu istenmesine karar verdi.



FOTOĞRAFLI