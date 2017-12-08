Emine'nin eski kocası ile yeni sevgilisi, eski sevgiliyi öldürdü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da başından vurularak öldürülen 41 yaşındaki Serdar Ağırağaç\'ın, ayrıldığı sevgilisinin eski kocası ile yeni sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Öldürülen eski sevgilisini yeni sevgilisine ağabeyi olarak tanıtan 34 yaşındaki Emine T., \"Serdar benimle birlikte olmaya devam etmek isteyince eski eşim ile yeni sevgilime tehdit edildiğimi anlattım\"dedi.

Olay, 4 Aralık\'ta merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Serdar Ağırağaç\'a ait olduğunu belirledi.

ESKİ KOCA İLE YENİ SEVGİLİ ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ağırağaç\'ın ayrıldığı sevgilisi Emine T.\'yu incelemeye aldı. Bir iş yerinde yönetici asistanı olarak çalışan Tunç\'un, 17 yıl önce perdecilik yapan 41 yaşındaki Osman Ç.\'le evlendiğini, bu birliktelikten 1 kız 1 erkek çocuğu olduğunu tespit etti. Maddi sıkıntılar yüzünden 5 yıl önce eşinden boşanan Emine T.\'nin, iddaa bayisi olan Serdar Ağırağaç\'la tanıştığını ve nikahsız olarak onunla yaşamaya başladığını öğrenen polis soruşturmayı genişletti.

TEHDİT ETTİ

Bir süre ilişki yaşadığı Ağırağaç\'tan ayrılan Emine T., bu kez sosyal medya üzerinden tanıştığı 2 çocuk babası Nihat Yıldırım\'la aşk yaşamaya başladı. Terk edilmeyi hazmedemeyen Ağırağaç ise, Emine T.\'ye, \"Geri dön yoksa, seni ve çocuklarını öldürürüm\" dedi. Çocuklarına zarar geleceğinden korkan Emine T. durumu eski eşi Osman Ç. ile beraber yaşadığı Nihat Yıldırım\'a anlattı.

YENİ SEVGİLİSİNE ESKİ SEVGİLİSİNİ AĞABEYİ OLARAK TANITTI

Yeni sevgilisi Yıldırım\'a, eski sevgilisi Ağırağaç\'ı ağabeyi olarak tanıtıp kendini ölümle tehdit ettiğini belirterek yardım istedi. Bunun üzerine eski koca ile yeni sevgili, eski sevgilinin peşine düştü. Kısa süre sonra Osman Ç., beraberindeki 23 yaşındaki İhsan B., 26 yaşındaki Gökhan K. ile Ağırağaç\'ı buldu. Eski koca daha sonra, Nihat Yıldırım\'ı arayarak \'Serdar elimizde\' dedi. Bunun üzerine Yıldırım, Ağırağaç\'ı merkez Seyhan İlçesi Hadırlı Mahallesi\'ndeki adrese getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Yıldırım ve Abdülhalim A. tarafından dövüldü. Zanlıların elinden kaçmaya çalışan Ağırağaç, Yıldırım tarafından boynundan ve başından tabancayla vurularak öldürüldükten sonra boş araziye atıldı.

YAKALANDILAR

Emine T. ve Nihat Yıldırım ile birlikte 7 kişi gözaltına alınırken, eski koca Osman Ç. kayıplara karıştı. Sorguya alınan Emine T. sorgusunda, \"Serdar tekrar benimle birlikte olmak istiyordu. Kabul etmedim, beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Ben de durumu boşandığım eşime ve şu an birlikte yaşadığım Nihat\'a anlattım\" dedi.

Katil zanlısı Nihat Yıldırım ise, \"Emine, ölen Serdar\'ı bana ağabeyi olarak tanıttı. Yaptığım araştırmada benden önceki sevgili olduğunu öğrendim. Emine\'yi tehdit ettiğini öğrendim. Boşandığı eşi Osman, Serdar\'ı bulunca bana getirdi. Tartıştık ve kaçmaya çalışınca vurdum\" diye konuştu.

İşlemleri tamamlanan zanlılardan Nihat Yıldırım tutuklanırken, Emine T.\'ye ev hapsi verildi. Gözaltındaki diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI