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Kültür-Sanat

Eminem'den dijital rekor

Eminem’in dijital albümü 1 milyon satarak ABD rekoru kırdı.

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Eminem’in dijital albümü 1 milyon satarak ABD rekoru kırdı.


Nielsen SoundScan’e göre, Eminem’in ‘’Recovery’’ albümü ABD’de 1 milyon kez indirilerek ‘en çok satan dijital albüm’ oldu.


‘’Recovery’’ albümü Billboard 200 ve Top Digital Albums listesinde neredeyse bir sene önce 1. sıradaydı ve 7 hafta en tepedeki yerini korudu.


İki hafta önce Eminem yine 1. sıradaydı ama bu sefer yalnız değildi, Royce da 5’9’’ ‘la bir araya geldikleri Bad Meets Evil’la bunu başardı.


Interscope Records’un başkan yardımcısı Steve Berman, Eminem’in başarısıyla ilişkin şunları söyledi: ’’Recovery albümünün dijital olarak 1 milyon satması olağanüstü bir sanatçıdan olağanüstü bir başarı. Eminem ile çalışmaktan çok memnunum ve Eminem’in muhteşem yolculuğunda yeni bir kilometre taşı koymasında yer almaktan çok sevinçliyim.’’


Rapçinin menajeri Paul Rosenberg, Eminem’in ‘’Recovery’’ albümünün satış başarısıyla tarihe geçmesinden ötürü çok heyecanlı olduklarını belirtti.


SoundScan’in 2005’ten itibaren başladığı dijital albüm satışları takibinde sadece 12 tane albüm 500000 indirilme sayısına ulaşabildi.

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