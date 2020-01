Eminem'den albüm müjdesi

Eminem merakla beklenen yeni solo albümünün adını ve çıkış tarihini açıkladı. Eminem'in albüm müjdesi sosyal medyada da yankı buldu. Hayranları Twitter'da "Özlenen efsane geri döndü' şeklinde yorum yaptı.

Albümün yapımcılığını ise System of a Down, Red Hot Chili Peppers ve Slipknot gibi ünlü gruplarla çalışan Dr Dre ve Rick Rubin üstlendi. MMLP 2’nin tanıtım videosu şu an Youtube üzerinden izlenebiliyor.

MMLP 2 sanatçının 8. solo albüm çalışması olacak. Eminem’in 2010 yılında çıkan bir önceki albümü Recovery ise Amerika’da yılın en çok satan albümü olmayı başarmıştı.