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Kültür-Sanat

Eminem'den albüm müjdesi

Ünlü rapçi, 5 Kasım 2013 tarihinde Aftermath ve Interscope etiketleriyle çıkacak olan yeni stüdyo albümünün isminin ‘MMLP 2’ olacağını belirtti

27 Ağustos 2013 12:16

Eminem merakla beklenen yeni solo albümünün adını ve çıkış tarihini açıkladı. Eminem'in albüm müjdesi sosyal medyada da yankı buldu. Hayranları Twitter'da "Özlenen efsane geri döndü' şeklinde yorum yaptı.

Albümün yapımcılığını ise System of a Down, Red Hot Chili Peppers ve Slipknot gibi ünlü gruplarla çalışan Dr Dre ve Rick Rubin üstlendi. MMLP 2’nin tanıtım videosu şu an Youtube üzerinden izlenebiliyor.

MMLP 2 sanatçının 8. solo albüm çalışması olacak. Eminem’in 2010 yılında çıkan bir önceki albümü Recovery ise Amerika’da yılın en çok satan albümü olmayı başarmıştı.

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