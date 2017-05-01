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BBC Türkçe

Eminem Yeni Zelanda'nın iktidar partisine dava açtı

Ünlü ABD'li rapçi Eminem, en meşhur şarkılarından Lose Yourselfi izinsiz olarak seçim kampanyası reklamında kullandığı gerekçesiyle, Yeni Zelanda'daki iktidar partisine dava açtı.

01 Mayıs 2017 14:30

Ünlü ABD'li rapçi Eminem, Yeni Zelanda'daki Ulusal Parti'nin 2014 yılındaki bir reklamda, 'Lose Yourself' (Kendini Kaybet) isimli şarkısının izinsiz bir versiyonunu kullandığı iddiasıyla dava açtı.

Ancak Ulusal Parti'nin avukatları, telif hakkı ihlalinde bulunmadıklarını, şarkının 'Eminem-esque' ismini taşıdığını ve bir şarkı arşivinden satın alındığını söylüyor.

Dava bugün görülmeye başlandı.

Her iki şarkı da duruşmada çalındı.

Sanatçıyı temsil eden yayımcı kuruluştan bir avukat, 'Lose Yourself' şarkısının 'Eminem'in müzikal çalışmasında tartışmasız en değerli mücevher" olduğunu söyledi.

2014'teki reklam kampanyasında bir kürek görülüyor ve dış seste Ulusal Parti'nin ekonomik başarılarına değinildikten sonra, Ulusal Parti'ye oy verilmesi isteniyor.

Arka planda çalan müzik, Eminem'in şarkısıyla aynı ritmi taşıyor, ancak şarkıda söz kullanılmıyor.

'Eminem-esque' isimli parça, müzik prodüksiyon şirketi Beatbox tarafından yapılan bir şarkı arşivinden alındı.

Ünlü şarkıları andıran parçalar, telif hakkı ihlaline yol açmayacak derecede kulağa farklı geliyor.

Ancak Eminem'i temsil eden yayımcı kuruluş Eight Mile Style'dan avukat Gary Williams, şarkının kullanımının telif hakkı ihlali olduğunu söylüyor.

Gary Williams "Şarkı telif hakkının satın alınması durumunda milyonlarca dolar edebilir. O kadar değerli" diyor.

Ulusal Parti ise telif hakkı ihlalinde bulunduğu iddiasını reddediyor.

Davanın altı gün sürmesi bekleniyor.

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