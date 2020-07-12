Eminem ve Kid Cudi'nin yeni şarkısında maske takmayı reddedenler hedef oldu: Bu boku onlardan kapıyorsun

ABD’li rapçi Eminem, Kid Cudi ile hazırladıkları yeni şarkıda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında maske takmayı reddedenleri ele aldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, “The Adventurers of Moon Man and Slim Shady” isimli şarkıyla birlikte ikili ilk kez bir araya geldi. Eminem ve Kid Cudi, rehabilitasyon, iyileşme, polis şiddeti ve Koronavirüs salgını gibi güncel konulara değindi.

Emine şarkıda şu ifadeleri kullanıyor: "Ofiste birkaç tane aptal var. Yarımız sanki dünyanın sonu gelmiş de ortalığı zombiler basmış gibi hareket ediyoruz. Geriye kalanlarsa sinirli, maske takmak istemiyor ve yaşananlarla alay ediyor. Ve işte bu şekilde bu boku onlardan kapıyorsun.



Alışveriş yaparken senin kullandığın sepeti kullandım. Şimdi sen öksürdüğün için ben tabuttayım."

Şarkı ayrıca ABD ve dünya genelinde polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestolara yol açan George Floyd’un ve Ahmaud Arbery’nin ölümlerine dair de ifadeler barındırıyor. "Dualar George Floyd ve Ahmaud Arbery ile birlikte. Bu kadar polis nasıl yozlaşmış olabilir? Dur adamım, memur bey özür dilerim. Fakat sen üstümdeyken nefes alamıyorum. Kahrolası dizin şahdamarımın üzerinde."