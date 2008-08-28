Emineler karıştı, yanlış rahim alındı

Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde adları Emine olan iki hasta karıştırılınca, idrar yolunda enfeksiyon bulunan kadınının rahmi ‘Tümörlü’ diye alındı. Skandalın ortaya çıkması üzerine, Emine Çelik'in eşi İlahettin Çelik Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.



Denizli Merkez'e bağlı Gümüşler Beldesi'nin Gültepe Mahallesi'nde oturan 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Emine Çelik, idrar yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle 2 ay önce Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Murat Çelik'in özel muayenehanesine gitti. Çelik, genç kadını daha sonra da Denizli Devlet Hastanesi'nde kontrol etti, idrar yollarındaki sorunu gidermek için küçük bir operasyon yapacağını söyledi.

İddiaya göre, Emine Çelik'e operasyon yapılacağı gün, Dr. Çelik'in işi çıktı ve hastaneden ayrıldı. Bu sırada, rahminde tümör olduğu belirlenen 50 yaşındaki Emine Çalıkuşu adlı hasta da ameliyata hazırlandı. Görevliler, aynı odada kalan Emine Çalıkuşu yerine ameliyathaneye 39 yaşındaki Emine Çelik'i götürdü. Dr. Ali Ünsal Yozgatlı, kendi hastası zannederek Emine Çelik'in rahmini aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayın ortaya çıkması üzerine, Emine Çelik'in eşi İlahettin Çelik Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Canural, konuyu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi, idari soruşturma istedi. Denizli'deki sağlık skandalı ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili Denizli'ye müfettiş göndereceği belirtildi.



Emine Ç.'nin rahmini alan Dr. Ali Ünsal Yozgatlı, “Olayda kusurum yok, bu konuda açıklama yapmak istemiyorum” demekle yetindi.



YAŞADIKLARINI KÜRTÇE ANLATTI



Yanlışlıkla rahmi alınan ev kadını Emine Çelik, az Türkçe bildiği için yaşadıklarını Kürtçe anlattı. Çelik şunları söyledi:



“İdrar yollarında rahatsızlığım vardı. İki ay boyunca doktora gidip geldim. Doktor Murat Çelik, rahimden girerek küçük bir operasyon yapacağını söyledi. Ameliyat olduğum gün, doktor odama geldi. Önce, ‘Ameliyathaneyi hazırlayın’ dedi. sonra da, ‘biraz bekleyin benim acil bir işim çıktı’ diyerek odadan ayrıldı. Kısa süre sonra iki hastabakıcı odama gelip ‘seni ameliyathaneye götürüyoruz’ dedi. Ben doktorum çağırdı zannettim, beni götürdüler. Ne olduğunu anlayamadım, beni ameliyata aldılar. Ameliyathanede başka bir doktoru gördüm, sonra rahmimin alındığını söylediler. Durumu eşime anlattım. Doktor eşime, ‘özür dileriz yanlışlık olmuş’ demiş. Rahmim alındı, artık çocuk sahibi olamayacağım. Kendi doktorumdan da beni ameliyat eden doktordan da şikayetçiyim.”



PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ



Ev hanımı olan Emine Çelik'in kayınbiraderi Şirin Çelik olayın bir skandal olduğunu belirterek şunları söyledi:



“Olayın peşini bırakmayacağız. Kardeşimin eşinin rahmini aldılar. Kardeşim şu anda Muğla'da aile şirketimizin yaptığı inşaatta bulunuyor. Dr. Murat Çelik, yengem Emine'nin idrar yollarındaki sorunu nedeniyle küçük bir operasyon yapılacağını söylemişti. Operasyonun yapılacağı gün ve saatte işi çıktığını, hastamızın bir tahlilinin daha yapılması gerektiğini söyledi. Doktor, hasta odasından ayrıldı. Bir süre sonra görevliler odaya gelerek yengemi ameliyathaneye götürmüşler. Sonra da adı Emine olan diğer hastayla karıştırıp rahmini almışlar. Biz, Denizli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Doktor ile de görüştük, bizden özür diledi. Hastamızla yakından ilgilenmeyen Dr. Murat Çelik ve yanlışlıkla yengemi ameliyat yapan Dr. Ali Ünsal Yozgatlı'dan şikayetçiyiz.”



ADIYLA ÇAĞRILINCA ‘BENİM’ DEMİŞ



Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Canural ise, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



“İsimleri aynı, soyadları benzeyen ve birbirine yakın ameliyat yapılması planlanan 2 hastadan birisi, sadece ismiyle çağrılması üzerine ‘o kişi benim’ diyerek ameliyathaneye götürülmüş. Yanlışlıkla diğer hasta ameliyat edilmiş. Ameliyatı yapan doktor, hastanın yüzü kapalı olduğundan kendi hastası olmadığını fark edememiş. Her türlü ameliyatta dünyanın bütün medeni hastanelerinde uygulanması gereken ameliyat öncesi prosedürler ve kurallar hastanemiz idaresince konulduğu halde, bu kurallara uymadan operasyonu başlatan, gerçekleştiren ve sonlandıran ameliyat ekibi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olaya savcılık el koydu. Olayla ilgili araştırma yapılması için Sağlık Bakanlığından müfettişler de çağrıldı.”



DOKTORLAR AÇIĞA ALINMAYACAK



Gerekli işlemler ve soruşturma sonuçlanmadan doktorların açığa alınmayacağını vurgulayan Başhekim Canural şöyle devam etti:



“İçlerinde kusurlu olmayanlar olabilir. Gerekenler yapılacak. Yanlış operasyon uygulanan Emine Çelik'e hastane idaresince medikal ve psikolojik destek sağlanmıştır, sağlanmaya devam edilecektir. Belirli aralıklarla kontrole gelmesi ve tedavisinin hastane olarak sürdürülmesine karar verilmiştir. Hastayı odasından ameliyathaneye götüren 2 hasta bakıcı, anestezi uzmanı, iki hemşire ve bir doktor olmak üzere biz 6 kişi hakkında idare soruşturma başlattık.”



SEZARYENDEN SONRA GELECEKTİM



Rahmi alınan Emine Çelik'in ailesinin suç duyurusunda bulunduğu doktorlardan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Murat Çelik de şunları söyledi: "Ameliyat öncesi acil bir sezaryene girdim. Bu operasyonun ardından Emine Çelik'i ameliyata almayı planlıyordum. Ben sezaryen ameliyatındayken Emine Çelik'in rahmini almışlar." Çelik, hastasının ameliyatını daha önce de zatürre olduğu için ertelediğini söyledi.



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de, katarakt ameliyatı için giden S.K.'nin rahmi yanlışlıkla alınmıştı.



