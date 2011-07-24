Emine Ün'den sevindirici haber

T24 - Beyin toplardamarlarının tıkandığı tespit edilen ünlü oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor.



Emine Ün’ün rahatsızlığını haber alan eski eşi Emre Kınay, yaz tatili için yanında bulunan 6 yaşındaki kızı Duru ile hemen İstanbul’dan Ankara’ya gitti. Ün’ü kızıyla hastanede buluşturan Kınay, “Emine’nin durumunu iyi gördüm” dedi. Bir süredir nişanlı olduğu iş adamı Tolga Karakaş da “Sağlık durumu iyiye gidiyor” diye konuştu.



Milliyet'in haberine göre; Özel Ankara Güven Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Ali Küçükbaş da 34 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



“Hastamızın hayati tehlikeyi büyük oranda atlattığı ve kısmi felç halinin tama yakın düzeldiği görülmüştür. Tedavisinin önümüzdeki hafta da devam edecek.”



