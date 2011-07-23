T24 - Ünlü oyuncu Emine Ün, kısmi felç geçirdi. 34 yaşındaki Ün, vücudunun sağ tarafında yaşadığı güçsüzlük ve uyuşma şikâyetiyle önceki gün Ankara Güven Hastanesi'ne başvurdu.



Ün’e ilk müdahaleyi yapan Doç. Dr. Mehmet Murat Sümer, “Kontrollerde beyin toplar damarlarında tıkanıklık tespit ettik” dedi. Sümer, “Bu hastalığın çeşitli nedenleri var, birinci en önemli neden ailesel pıhtılaşma bozukluğu olabilir. Ayrıca yaz döneminde uzun süre susuz kalmak, doğum kontrol hapları gibi bir takım ilaç kullanımları bu tip damar tıkanıklıkları sürecini kolaylaştırabiliyor. Halen kritik süreç devam ediyor. Bu yüzden gözetim altında tutuyoruz” diye konuştu.