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Politika

Emine Ülker Tarhan'dan AKP'li kadın vekillere: Hepiniz oradaydınız

Emine Ülker Tarhan, 'Darbe yaygarası ile darbe yaptınız. Ne deyim ben size yahu, ne deyim, şimdi bir farkınız var mı sizin darbecilerden?' dedi

23 Ocak 2014 20:19

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Genel Kurul'daki HSYK teklifi görüşmelerinde kendisine tepki gösteren AKP'li kadın milletvekillerine “Size burada bir şeyler öğretmekten yoruluyorum. ‘Siz hepiniz oradaydınız be’ diyor Başbakanınız… Müthiş üslubu ile katılıyorum Başbakanınıza, hepiniz oradaydınız be, oradaydınız” dedi.  
 
Emine Ülker Tarhan'ın açıklamaları şöyle: 
 

'Ayakkabı kutuları kavgada küfür'

 
Tarhan sözlerini, “Çocukken biz o ayakkabı kutularının içinde ipek böceği beslerdik. İpek böceği beslediğimiz o ayakkabı kutuları artık kavgada küfür ya. Darbeler bitti diyorsunuz ama belli ki aktörler değişti, senaryo aynı. Kendi derin devletinizi yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir paralel bakanınız bile var. Adalet Bakanlığı koridorlarında aslında başka bir bakanın, paralel bakanın sözü dinleniyormuş biliyor musunuz” diye konuştu.
 

'Yargıya el koyuyorsunuz' 

 
Emine Ülker Tarhan’ın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a dönerek, “Bugün itibariyle siz bu metin ile aslında yargıya el koyuyorsunuz. Sizin yaşınız yeter mi bilmem ama darbeciler de bir zamanlar yargıya el koymuştu, siz hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.
 

Tarhan'dan Metiner'e: Hukuk bilmiyorsun, konuşma

 
Tarhan, konuşması esnasında AKP'li Mehmet Metiner’e dönerek, “Sen sus, çünkü hukuk bilmiyorsun, hiçbir şekilde konuşma, hakkın yok buna” ifadelerini kullandı.
 

'Hepiniz oradaydınız be' 

 
Sözlerine “Darbe yaygarası ile darbe yaptınız. Ne deyim ben size yahu, ne deyim, şimdi bir farkınız var mı sizin darbecilerden?” diye devam eden Tarhan, demokrasilerde evlatlıktan reddetmek diye bir denetim müessesesi olmadığını söyleyerek, “Size burada bir şeyler öğretmekten yoruluyorum. ‘Siz hepiniz oradaydınız be’ diyor Başbakanınız… Müthiş üslubu ile katılıyorum Başbakanınıza, hepiniz oradaydınız be, oradaydınız” dedi.
 

AKP'li Satır'dan tepki

 
Tarhan’a yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Belma Satır ise, “Bir kadın parlamenterin konuşmasında be, yahu sözlerini son derece rahatsız edici ve itici buldum. CHP’nin bazı kadın milletvekilleri şiirsi konuşsalar da içerik olarak son derece çirkin buluyorum. Burada sadece bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz ama hiçbir sonuç alamıyorsunuz. Martta hep birlikte görüşeceğiz inşallah” dedi.
 

'Militanım var mı diyeceğiniz' 

 
Yeniden kürsüye gelen Tarhan, AKP'lilerin “Militan, militansın sen” sözlerine karşı “Yargı güvencesinin, yargı bağımsızlığının, hukukun militanıyım. Hırsız olmaktansa militan olmayı tercih ediyorum. Ahlaksızlığın yanında durmaktansa yargının militanıyım, var mı diyeceğiniz” dedi.

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