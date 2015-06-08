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Politika

Emine Ülker Tarhan'dan 0.06'lık oy için ilk değerlendirme

'Tüm engellemelere rağmen onurumuzla, hiçbir güce sırtımızı dayamadan ülkemiz ve çocuklarımız için cesaretle yol açmaya çalıştık'

08 Haziran 2015 23:34

Seçimlerde 26.613 oy ile yüzde 0.06 alarak beklentilerinin altında kalan Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, 6 ay önce kurulmuş bir parti olarak seçim sürecinde sadece rakiplerle mücadele etmediklerini, algı operasyonları ve olanaksızlıklara karşı da savaştıklarını söyledi.
 
Tarhan, Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarhan, 6 ay önce kurulmuş bir parti olarak seçim sürecinde sadece rakiplerle mücadele etmediklerini, algı operasyonları ve olanaksızlıklara karşı da savaştıklarını belirtti. Tarhan, “Tüm engellemelere rağmen onurumuzla, hiçbir güce sırtımızı dayamadan ülkemiz ve çocuklarımız için cesaretle yol açmaya çalıştık. Ancak hangi nedenle olursa olsun bu sonuç hedeflediğimiz sonuç değildir. Mazeret aramıyoruz, nedenleri araştırıyoruz” dedi.
 

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