Emine Ülker Tarhan'a CHP'li gençlerden protesto

Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için çalışmalarına Mersin'in Tarsus ilçesinde başlarken, bir grup CHP'li tarafından da protesto edildi.

Tarsus İlçesi'nin Öğretmenler Mahallesi'ndeki baba evine gelen Emine Ülker Tarhan, annesi Zuhal ile babası Ali Işık'ın elini öpüp helallik aldı.



DHA'nın haberine göre, bir süredir görmediği anne ve babasına sarılıp hasret gideren Tarhan, daha sonra evin önündeki seçim otobüsünden partililere seslenerek şunları söyledi:

"Bugün Tarsus'tan hayırlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu topraklardan yıllar önce Ankara'ya annem ve babam dualarla uğurlamışlardı. Memleketin dört bir tarafını tozlu yollarını gezmiştim. Bugün tekrar bütün ülkeyi, Anadolu'yu dolaşmak için baba ocağına geldim ve onlardan sadece helallik değil ama, Cumhuriyetin bir önceki sağ ve temiz kuşağına bir söz vermek için geldim. Cumhuriyeti teslim etmeyeceğiz bunun sözünü vermek için geldim. Bize 'Seçime katılamazsınız' diyenleri mahcup ettik. Seçime de katılacağız. Bugünden itibaren Anadolu'nun, Trakya'nın, her tarafa serpeceğimiz o günebakan tohumlarının çiçeklerini Haziran'da toplayacağız. Siyaset sıkıştı. İktidar öyle olağanüstü şeyler yapıyor ki, ülkenin bölünmesinden söz ediliyor. Sınırlarımızda savaş tehlikesi var."

'O partide Atatürk'ün ruhu kalmamıştı'

Tarhan, CHP'den ayrılma nedenini de şu sözlerle açıkladı: "Bana 'Neden o partiden ayrıldınız?' diye soruyorlar. O partide Atatürk'ün ruhu kalmamıştı, sadece adı kalmıştı. O ruh tam burada. Çankaya'dan sökülüp Beştepe'ye takılan o Cumhurbaşkanlığı forsu ait olduğu yere yerleştirilecek. Bunu biz yerleştireceğiz."

Protesto ile karşılaştı

Konuşmasının ardından Mersin Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasının açılışı için partililer ile birlikte yürüyen Tarhan, zaman zaman vatandaşlarla tokalaşıp el sıkıştı. Bu sırada Tarhan, 10 kişilik CHP'li grup tarafından protesto edildi. 'Cinsiyetimizi değiştiririz, partimizi değiştirmeyiz' yazılı pankart açarak 'İnadına CHP, inadına sol' sloganı atan genç eylemciler, kendilerinden yaklaşık 400 metre uzakta bulunan Tarhan'ı protesto etti. Eylemci gençler, sivil polisler tarafından uzaklaştırıldı.



Daha sonra Emine Ülker Tarhan, partisinin ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.