Emine Ülker Tarhan: İhsanoğlu tercihi yanlış bile değil!

Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu ismi kamuoyunda tartışılmaya devam ederken CHP 'de Ulusalcı kanat olarak bilinen isimlerden Milletvekili Emine Ülker Tarhan da sosyal medyada paylaştığı bir mesajla görüşünü açıkladı. Tarhan, İhsanoğlu ismine “Bu yanlış bile değil” diyerek tepki gösterdi:

“Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerinden sayılan Pauli, netameli bir formülle karşılaştığında, kendi gibi ünlü bir fizikçi olan Bohr'un, ‘Bu formül doğru değil’ sözüne şu cevabı vermiş: ‘Doğru değil de ne demek, bu yanlış bile değil.’

'Peki çağdaşlık hangi yöne düşer?'

“Önümüze konulan şeffaflıktan uzak, netameli, antidemokratik formüller ‘yanlış bile değil.’ Bu formüllerdeki tüm yollar ülkemizi kaotik bir Ortadoğu iklimine iki kere sürükler. Peki, çağdaşlık hangi yöne düşer dersiniz?

Biz değerlerini değiştirdiği gömlek cebinde unutanlardan değiliz, olmayacağız.”