T24 LogoT24 Logo
Politika

Emine Ülker Tarhan: İhsanoğlu tercihi yanlış bile değil!

CHP'li Emine Ülker Tarhan 'çatı aday' olarak açıklanan Ekmeleddin İhsanoğlu ismine ''bu yanlış bile değil'' diyerek tepki gösterdi

18 Haziran 2014 20:39

Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu ismi kamuoyunda tartışılmaya devam ederken CHP 'de Ulusalcı kanat olarak bilinen isimlerden Milletvekili Emine Ülker Tarhan da sosyal medyada paylaştığı bir mesajla görüşünü açıkladı. Tarhan, İhsanoğlu ismine “Bu yanlış bile değil” diyerek tepki gösterdi:

“Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerinden sayılan Pauli, netameli bir formülle karşılaştığında, kendi gibi ünlü bir fizikçi olan Bohr'un, ‘Bu formül doğru değil’ sözüne şu cevabı vermiş: ‘Doğru değil de ne demek, bu yanlış bile değil.’ 

 

'Peki çağdaşlık hangi yöne düşer?'

 

“Önümüze konulan şeffaflıktan uzak, netameli, antidemokratik formüller ‘yanlış bile değil.’ Bu formüllerdeki tüm yollar ülkemizi kaotik bir Ortadoğu iklimine iki kere sürükler. Peki, çağdaşlık hangi yöne düşer dersiniz? 

Biz değerlerini değiştirdiği gömlek cebinde unutanlardan değiliz, olmayacağız.”

ETİKETLER

emine ülker tarhanekmeleddin ihsanoğluchpmhpçatı adaytwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24