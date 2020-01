Emine Ülker Tarhan: Akıllı olun rica ediyorum!

T24

TBMM Genel Kurulunda 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor.CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, iktidarın, muhalefetin başarılı sonuçları dile getirmemesinden yakındığını ifade etti. Dünyada toplumsal muhalefetin temsilcilerinin de benzeri suçlamalara maruz kaldığını belirten Erdemir, şunları söyledi:"Örneğin; pek çokları, her iki seçmenden birinin oyu alan, 6 milyon işsizi iş güç sahibi yapan, 3860 kilometre duble yol inşaatını tamamlayan, dış politikada rakiplerini diz çöktürtmekle övünen, dünyanın önde gelen dergilerinden Time'e kapak olan ve yılın en önemli kişisi seçilen liderin hakkının teslim edilmesini beklemiştir. Hitler gerçekten de Almanya'da her iki seçmenden birinin oyu almış, 6 milyon işsizi iş güç sahibi yapmış, 3860 kilometre duble yol inşaatını tamamlamış, dış politikada rakiplerini diz çöktürtmüş, dünyanın önde gelen dergilerinden Time'e kapak olmuş ve hatta dünyada yılın kişisi seçilmiştir. Seçilmiştir ama bizim nazarımızda bir kusurcuğu vardır. 6 milyon Yahudi'nin, 3 milyon savaş esirinin, eşcinsellerin, engellilerin, sosyalistlerin, sosyal demokratların, gazetecilerin, sendikacıların, öğrencilerin, milyonlarca suçsuz insanın katili olmuştur."Sataşma gerekçesiyle söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bu sözlerle millete hakaret edildiğini söyledi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin takdiriyle müteaddit defalar iktidar olduğunu dile getiren Canikli, şöyle konuştu:"Sayın Başbakan elbette eleştirilebilir ama demokrasi dışı bir yöntemle bağlantı kurularak eleştirilmeye çalışılırsa, o zaman biz 'önce sen geçmişine, tarihine bak' deriz. Diktatörlüğün en envai çeşidini görmek istiyorsan, demokrasi dışı uygulamaların bir çok uygulamalarını görmek istiyorsan, önce geçmişine bak. Almanya'da Hitler döneminin uygulamalarına bakın, o dönemdeki Türkiye uygulamalarına bakın, ne kadar benzerlik olduğunu göreceksiniz. Eleştiri yapılabilir ama hiç uzaktan yakından bağlantı olmamasına rağmen çıkıp bağlantı kurmak kadar yanlış bir değerledirme olamaz. Başbakanımızın Time dergisine kapak konusu olmasını eleştiriyorsunuz. O zaman siz de kendi Genel Başkanınızı Time'a kapak demiyorum, kapağın arkası da değil, arkasının arkası da değil, en dip sayfaya dip not olarak koydurun bakalım koydurabiliyor musunuz?"CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan da söz alarak konuşmasına, "Öncelikle size demokrasi dersi vermek istiyorum" diyerek başladı.Demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını, demokrasinin; seçimle gelen seçimle giden geçici iktidarlar anlamına geldiğini ifade eden Tarhan, "Ancak dünyadaki olumsuz örnekleri vardır ki bu geçici iktidarlar mutlak iktidarlara dönüşebilir. Bunun yolları da nasıl açılır bilmiyor musunuz? Önce özgür basın susturulur, sonra bağımsız yargı, yargıç ve savcıların yerine iktidara biat eden militanlar doldurulur. Ardından o demokrasiyi nasıl bir mutlak iktidara dönüşür, bunun kitabı yazılır. Bunun kitabını daha önce Hitler de yazmış, Mussolini de yazmış" dedi.Tarhan, iktidarı uyarmanın, denetlemenin ve doğru yola sevk etmenin görevleri olduğunu belirterek, "Bu yoldaki uyarılarımızı dinleyin ve akıllı olun rica ediyorum" diye konuştu.Daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlık konusunda Türkiye'de devrim yapıldığını söyledi. Sağlığa erişimin ve sağlık hizmetlerinin kapsamının çok genişlediğini belirten Şimşek, sağlığa tahsis edilen bütçe imkanlarının 6,5 kat artırıldığını dile getirdi.Vatandaşa bu hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde götürmeye çabaladıklarını ifade eden Şimşek, "Sürdürebilirlik de önemli bir boyuttur. AB ülkelerinde hastaneye giden her yüz kişiden 35'ine reçete yazılırken Türkiye'de 85'ine reçete yazılıyor. Burada bir israf söz konusudur. Talep yönetimi bu açıdan önemlidir. İlaçta katılım payları bu açıdan önemlidir, başka amacı yoktur. Gelir maksatlı bir yaklaşım söz konusu değildir" dedi.Doğaya saygılı şekilde ülkenin suyunun elektriğe dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu belirten Şimşek, "Türkiye enerjide dışa bağımlı. Bir denge içinde çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Tüm dünyada HES'ler yapılıyor, ülkemizde de yapılıyor, yapılması da gerekir. Ama burada da doğaya saygılı olmamız lazım ama mutlaka enerjide dışa bağımılığı azaltmamız lazım" diye konuştu.