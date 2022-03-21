Emine Tavuz'un "Çürük Vişne III Viran" adlı kitabı "muzır" ilan edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Emine Tavuz'un "Çürük Vişne III Viran" adlı kitabını "muzır" ilan etti. Kitabın teşhir edilmesi ve satışı kısıtlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bir kitabı daha “muzır” ilan etti.

Kamuoyuna duyurulan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzca Re'sen incelenen “ÇÜRÜK VİŞNE III VİRAN” isimli kitabın incelenmesi

neticesinde; kitapta yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır

tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı

Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur."

"Su yoktu, Güneş yoktu. Ölüyordu, duyan yoktu"

Kitabın arka kapağında şu metin yer alıyor:

“Bu bir intihardı, Ölene kadar ikisi de fark etmedi. O gün, Esila Karam kendi gerçeğiyle yüzleştiğinde ve bunu akıl almaz bir acı takip ettiğinde, bir saksının içinde günbegün ölen bir çiçeğe benzemeye başlamıştı.

Su yoktu, Güneş yoktu. Ölüyordu, duyan yoktu.

Elinde bir bıçak tutuyordu, gören yoktu. Zihnindeki hastalığı herkesten saklayabileceğine inanarak elindeki bıçakla Asrın'a koşmaya devam etti ama ne Asrın o bıçağı görecek kadar normaldi ne de Esila bıçağı tuttuğunu farkında olacak kadar sağlıklıydı.

Sırlar ortalığa saçıldığında, Kıyamet koptuğunda, Ve o bıçak, beklenen kanı sızdırdığında, Adına ayrılık verdikleri bir ölüm yaşandı. Oturdu, tüm bulutlar buna ağladı.”

Emine Tavuz kimdir?

Kitabın yazarı Emine Tavuz Epsilon Yayınevi’nin web sitesinde şöyle anlatılıyor: 3 Mayıs 1998 doğumlu. İstanbul’da yaşıyor. Lise eğitimi sonrasında kazandığı okulu dondurmuş, hedefleri ve var olduğuna inandığı yeteneğinin peşinden gitmiştir. Yazmanın hissetmekten geçtiğine inanan yazar, yazarlık serüvenine Çürük Vişne adlı eseriyle başlamıştır.