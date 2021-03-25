Oturma eyleminin 17. gününde ikinci defa gözaltına alınan Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar serbest bırakıldı

Hatice Kamer

BBC Türkçe

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2,5 yıl önce seçim çalışmaları sırasında AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumalarıyla yaşanan silahlı kavganın ardından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar bugün öğleden sonra gözaltına alındılar. Emine ve Ferit Şenyaşar akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Emine Şenyaşar, görüşme yapabilirse hastane öldürülen eşi Esved Şenyaşar ve oğlu Adil Şenyaşar'ın öldürülmesiyle ilgili açılan soruşturmanın davaya dönüşmesini ve katillerinin yargılanması talep edeceklerini açıklamıştı.

Ferit Şenyaşar, #ŞenyaşarAilesineAdalet tagıyla açtıkları hesaptan annesinin gözaltına alındığını duyurdu:

"Annem çok ağladı ama susmadı, oğullarının ve eşinin katledilişini herkese anlattı. Şimdi gözaltında ama anlatmaya devam edecek. Annem bu yüzden gözaltında ama katiller sahte kimliklerle toplum içindeler. Katiller dışarda, annem gözaltında, onları buluncaya kadar susmayacağız."

Sosyal medyada yaptığı bu paylaşımdan kısa süre sonra Ferit Şenyaşar da gözaltına alındı.

Emine ve Ferit Şenyaşar'ın akşam saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de Şenyaşar ailesine destek olmak için eylem yaptıkları yerde ziyaretler gerçekleştiriyordu. Gözaltı işleminden önce bugün Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin bayındır ile Demokratik Toplum Kongresi Eşbaşkanı Berdan Öztürk aileyi ziyaret etmişti.

17 gün içinde Emine Şenyaşar ikinci defa gözaltına alınıyor. Yedi gün önce yapılan gözaltı işleminden sonra anne oğul Şenyaşar'ın bina önünde eylem yapmaları engellendi.

Anne ve oğul, Adliye binasının bahçe kapısının önünde eylemlerine devam ediyordu.