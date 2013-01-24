Emine Şenlikoğlu: First Lady'ler tesettürü bozdu

Yazar Emine Şenlikoğlu, Hayrünnisa Gül ve Emine Erdoğan'ı tesettür konusunda eleştirdi.

Cine 5'te Cenk Eren'in sunduğu "Cenk'in Ev Hali" programına konuk olan, Türkiye'nin muhafazakar yazarlarından ve türban savunucularından olan Emine Şenlikoğlu, First Lady'lerin giyim tarzlarını eleştirdi. Emine Erdoğan ve Hayrünnisa Gül'ün makama göre kıyafet değişikliği yaptığını söyleyen Şenlikoğlu, "Allah affetsin. Belki onlar da üzülüyordur" dedi.

Cenk Eren'in "İktidardaki partinin bakanlarının ya da Başbakanımızın eşinin giyim biçimlerini nasıl buluyorsunuz?" sorusu izerine Şenlikoğlu, bir süre sessiz kaldı. Cenk Eren'in "Soru zor mu geldi?" demesi üzerine Şenlikoğlu, "Bu konuda biraz üzüldüğümüz noktalar var, ama ne yapalım; insan zayıf yaratılmıştır. Ben isterdim ki hiç birisi, makama göre kıyafet değişikliği yapmasın. Hiç taviz vermesinler. Başka yönleri çok güzel idare ettikleri için Allah affetsin. Hayrunnisa Gül kardeşimize her şeyde 10 üzerinden 10 veriyorum, ama kıyafette biraz bozdu" dedi.