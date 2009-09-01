Emine Hanım Trablus yolcusu

Emine Erdoğan Kaddafi Devrimi'nin 40'ncı yıl kutlamalarına Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi'nin özel davetlisi olarak Trablus' a gidiyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin 1 Eylül Devrimi'nin Libya'daki 40. yıldönümü kutlamalarına Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve eşi Emine Erdoğan'ı gönderiyor. İstanbul'da geçen yıl düzenlenen Gazze'ye yardım toplantısında Ayşe Kaddafi ile arasında yakın bir dostluk başlayan Emine Erdoğan, Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi'nin özel davetlisi olarak Trablus'a gidecek. Bugün başlayacak ziyaret, yarın sona erecek.



Yemek Rixos' tan



Geçtiğimiz günlerde Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi ile bir telefon görüşmesi yapan Başbakan Erdoğan, kutlamalara kendisinin katılamayacağını bildirmiş; en kısa sürede işadamları heyetiyle Libya'yı ziyaret edeceği sözünü vermişti. Kutlamalarda yemekleri Türk Rixos grubu hazırlayacak. Rixos Belek Genel Müdür Yardımcısı Uğur İncesu, "Trablus'a 560 kişilik bir ekiple geldik. Yemeklerde Türk mutfağı ağırlıkta" dedi. Trablus'taki Rixos ekibinin mutfak direktörü Veli Bayraktar ise üst düzey konuklara ikram edilmek üzere 24 ayar altınla kaplanmış bir özel tatlı hazırladıklarını söyledi.