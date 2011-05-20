'Emine Hanım ekose kıyafetleri Başbakan'ın bulamayacağı bir yerlere kaldırmalı'

T24

Tayyip Erdoğan: Ekoseden kurtulsa

Kemal Kılıçdaroğlu: Yerli yerinde

Devlet Bahçeli: İstikrarlı

Alphan'ın Hürriyet gazetesinin Kelebek ilavesinde yayımlanan bugünkü (20 Mayıs 2011) yazısı şöyle:Okul hayatım ekose eteklerle geçti diye mi bilmem... Ama ekoseyi oldum olası severim.Sıcaktır, gözü okşar, fazla iddiası yoktur.Ancak nedense, İskoçya falan söz konusu değilse...Ekosenin politika sahnesinde pek yeri olmadığını düşünürüm.Politikacı giyimi öyle fazla fanteziye de izin vermez, şömine kenarı kostümlerine de...Dünya istediği kadar iş hayatında kıyafet serbestisine gitsin, ofislerde jean’lerle dolaşılsın; kılık kıyafet söz konusu olduğunda politikacıların hareket alanı dar.Bunu böyle bilip buna göre hareket etmeleri lazım.Ve yüz kere söyledim, yine söylüyorum, eğer giyim kuşam kıvıramadıkları bir alansa, kendilerini profesyonel bir ele, göze teslim etmeliler.Burada konumuz Başbakan Erdoğan’ın ekoseleri.Ekose favori deseni olmalı ki, sık sık ekose ceketlerle görüyoruz kendisini.Ki bazen daha da ileri gidip ekose ceketin içine de ekose veya kareli gömlek giyiyor.Bakın, bazılarınız çizgiliyle çizgili, ekoseyle ekose, puantiyeyle puantiye giymek gerektiğini sanıyor olabilir.YANLIŞ.Ceketiniz desenliyse, üzerinizdeki diğer her şey düz olacak.Ki politikacıysanız, yerinizde olsam hiç desene falan girmem, sadece düz renklerde giyinirim.Bence artık Emine Hanım şu ekoseleri Başbakan’ın bulamayacağı bir yerlere kaldırmalı.Forrest Gump’a yakışıyor ama seçim meydanlarında ekose biraz sırıtıyor.Kemal Kılıçdaroğlu meydanların en iyi giyimli lideri.Hiç risk almıyor.Kolaya kaçmak değil, yapması gerekeni yapıyor.Jilet gibi.Genelde koyu renk ceketinin içine mavi veya beyaz gömlek giyiyor.Ceketlerin içinde yüzmüyor, kesimleri daracık olmamakla birlikte üzerine oturuyor.Takımları modern, ona genç bir hava veriyor.CHP lideri giyim kuşamıyla oyları toplar mı bilemem ama en azından görüntü kirliliği yaratmıyor.MHP lideri Bahçeli kanadında, kılık kıyafet söz konusu olduğunda değişen bir şey yok.Bahçeli galiba giyim kuşamda en muhafazakâr lider.30 sene önce ne giyiyorsa, şimdi de onu giyiyor.Onun politika hayatı süresince 50 kere takım elbise modası değişti, tek düğme çıktı, çift düğme geldi, kalıplar daraldı, bollaştı, yine daraldı... Bunlar süresince Bahçeli hep aynı kaldı. Arada iki düğmeli ceket denemeleri olsa da, MHP lideri kruvaze ceketlerinden hiç vazgeçmiyor.