Emine Erdoğan'ın sel felakati için bağışladığı kolye eski Pakistan başbakanında çıktı!

Emine Erdoğan'ın 5 yıl önce Pakistan'daki sel felaketi için yardım kampanyasına bağışladığı kolyenin akıbeti olay oldu. Eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani arşivde bulunamayan kolye için, 'Emine hanım kardeşim. Kolye bende' dedi ancak hakkında soruşturma başlatıldı.

Pakistan, 2010 yılının Temmuz ayında ülke tarihinin en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Muson yağmurları, ülke topraklarının yüzde 20'sini yani 800 bin kilometrekarelik alanı sular altında bırakınca 20 milyon kişi bu büyük afetten zarar gördü. 2 bine yakın kişi ise hayatını kaybetti. Bölgeyi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, 'Bu hayatımda gördüğüm en büyük sel felaketi' ifadesini kullanarak dünyaya yardım çağrısı yaptı. Vatan'dan Uğur Koçbaş'ın haberine göre, ancak 460 milyon dolarlık yardım talebine dünya sessiz kalıp söz verilen yardımların sadece yüzde 20'si gelince Türkiye devreye girerek Pakistanlılar'a umut oldu. Kurtuluş Savaşı'nda takılarını satıp Türkiye'ye gönderen Pakistan halkına yardım eli uzatan Ankara 100 milyon dolar yolladı, 100 milyon dolar daha özel kişilerden yardım toplanmasına arabuluculuk etti. Yardım kampanyasını başlatan ise dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dı. Emine Hanım, kendisine düğün sırasında Tayyip Erdoğan tarafından takılan bir altın kolyeyi bağışladı ve dönemin Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani'nin eşi Begüm Feyza Gilani'ye 'Bu kolyeyi sel felaketi mağduru olan bir genç kıza düğün hediyesi olarak verin' ricasında bulundu. O dönemde çıkan haberlerde takının Emine Erdoğan'a ait olduğunu öğrenen Pakistanlılar'ın 'bunu kabul edemeyiz' diyerek iade ettikleri anlatılmıştı.

'Gelinlere para verdim'

Aradan geçen 5 yıl içinde Gilani başbakanlıktan düştü. Yeni gelen hükümet de eski başbakana ait yolsuzluk iddialarını incelemek için devlet envanterinde 'ava' çıktı. Pakistan Devlet Arşivleri (NADRA) içinde yapılan aramada Emine Erdoğan tarafından bağışlanan kolyenin kaydı vardı. Ancak kolye bulunamıyordu. İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Ali Kahn hemen Pakistan Devlet Denetleme Ajansı'na talimat verdi ve kolyenin akıbetinin araştırılmasını istedi. Bakan Pakistan medyasına, 'Arşivlerden kolyenin kaybolduğunu tespit ettik' açıklaması yapınca gözler Gilani'ye çevrildi. Gilani de, 'Kolye bende merak etmeyin' diyerek şu açıklamayı yaptı:

Erdoğan ailesiyle çok yakın bir dostluğumuz var. Emine Erdoğan benim kız kardeşim gibidir. Oğlumun İstanbul'daki balayını da Erdoğan ailesi organize etmişti. Kolye bağışlandığı zaman selden etkilenen Sindh bölgesine gidip oradaki bir düğünde bir Pakistanlı geline takmaya karar verdim. Kolyenin değeri yaklaşık 200 bin Rupe'ydi (3 bin 200 dolar). Ancak Sindh'e gittiğimde o gün 8 çiftin evleneceğini öğrendim. Kolyeyi kendime alıp gelinlerin her birine 200 bin Rupe verdim.

'O kolyeyi ben aldım'

Fakat Pakistan Devlet Arşivleri'nin başında bulunan Ali Arshad Hakeem ise, 'Ben o kolyeyi açık artırmadan 1.6 milyon Rupe'ye satın aldım. Gelinlere dağıtılan para da budur. Kolyeyi Emine Hanım'a geri gönderilmesi için Başbakan Gilani'ye teslim ettim. Hatta kolyenin yanına düğünlerin fotoğraflarını da koydum ki nasıl bir hayır işlediğimizi bilsin istedim' dedi. Bunun üzerine Gilani bir kez daha gazetelere demeç vererek, 'Bu doğru değil. O parayı nasıl belirlemiş de satın almış? Ben ona alması emrini vermemiştim. İçişleri Bakanı'nın da verdiğini zanetmiyorum' dedi. Ancak Pakistanlılar sosyal medyada Gilani'ye ağır ithamlarda bulunarak kolyenin devlete iade edilmesini talep etti

Adına bereketli kolye demişti

Sel felaketi sırasında Pakistan'ın Başbakanı olan Yusuf Rıza Gilani o dönemde kolyenin hikayesini Türk gazetecilere şöyle anlatmıştı:

"Yardım kampanyasını dostum Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, kendisine ait bir altın kolye takımı bağışlayarak başlatmıştı. O takım satıldıktan sonra parası yardım hesabına yatırıldı. Ama bir süre sonra takıyı alan kişi, hanımefendiye ait olduğunu öğrenince kendisine geri gönderdi. Ve bu durum 3 kez tekrarlandı. Takıyı her alan geri gönderip bedelini bağışladı. Bu kampanyadan sonra Başbakan Erdoğan buraya geldiğinde o takıyı bana teslim etti. Biz de kolyeyi satışa çıkardık ve 20 bin dolara satıldı. O parayla 9 çifti evlendirdik. Ama ilginçtir bir süre sonra, kolyenin Türkiye'den geldiğini öğrenen alıcı, kolyeyi yine getirip Başbakanlığa teslim etti. Şimdi Başbakanlık'ta saklıyoruz. Hanımefendiye halkım adına teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum... Bu kolye çok bereketli oldu. Adı da bereketli kolye olmalı.

'Hilal-i Pakistan' nişanı verilmişti

Emine Erdoğan'a Pakistan'a yönelik yardım çalışmaları nedeniyle ülkenin en büyük devlet nişanı olan Hilal-i Pakistan nişanı layık görülmüş. Nişanı dönemin Başbakanı Gilani takdim etmişti.