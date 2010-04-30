Emine Erdoğan'ın cilt bakım sırrı

T24- Emine Erdoğan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen “AB Yolunda Türk Kadını” panelinin dönüş yolunda sağlık ve güzellikle ilgili konuştu.



Milliyet'ten Songül Hatırasu'nun aktardıkları şu şekilde:



Bir uçak dolusu kadın. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Hanım ile Brüksel’e gidiyoruz. Ankara’dan kalkan uçakta kimler yok ki... Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eşi Esra Şimşek, Devlet Bakanı Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın eşi Gülten Günay, Caroline Koç, Demet Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, İnci Aksoy, Ajda Pekkan... Uçağa binmeden Emine Hanım ile kısa bir sohbet imkânı buluyorum. “Her zaman sağlıklı bir haliniz var. Bunu neye borçlusunuz?” Gülüyor... “Sağlık için doğru beslenme önemli. Ben salatalığı bala batırıp yiyorum. Hem cilde de iyi geliyor. Diyet yapamıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Bir de haftada üç gün yürüme bandında yürüyüş.” Ardından ekliyor: “Genetik miras da önemli. Ben genetik mirasımdan çok memnunum.”



“Stres yönetimi de önemli” diyorum. “Biz ne kadar uzak kalabilirsek tabii stresten” diyor.

İşimiz çok... Uçağa geçiyoruz. Uzaktan onu izliyorum. Yanında kızları Sümeyye ve Esra var. Torunları Mahenur ve Ahmet Akif de uçakta. Önce torunlarının oturmasına yardımcı oluyor.



Yanından geçerken laf atıyorum.



“Çok seviyorsunuz değil mi?”



“Sevilmez mi?”diyor, “Sizin var mı?”.



Havalandıktan kısa bir süre sonra yerinden kalkıyor. Teker teker tüm katılımcılarla el sıkışıyor, konuşuyor. Yaşı daha genç olanların yanaklarını okşuyor. Geziye katılan kadınlar onu “samimi” bulduklarını söylüyorlar. Herkesi etkiliyor. Parlamentodaki konuşmasında da kendine güveni dikkat çekiyor.



Parlamentondaki temasların ardından katılımcılar Hilton Otel’deki yemeğe geçti. İş ve sanat dünyasının önde gelen kadınlarını bir araya getiren yemekte birbirinden şık Gucci, Yves Saint Laurent, Channel marka giysiler boy gösterdi. Daha sonra katılımcılar Sertab Erener konserini izlemeye gitti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Yurtdışındaki Türklerden çocuklarına anadillerini öğretmesini rica ediyorum” dedi.







