Emine Erdoğan'ı ağlatan mutluluk

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, basma haber vermeden Londra'ya giderek, kızı Sümeyye Erdoğan'ın London School of Economics'ten ( LSE ) aldığı yüksek lisans diploma törenine katıldı.

Emine Erdoğan, önceki gün saat 17:00'de The Peacock Tiyatrosu'nda yapılan diploma töreni sırasında gözyaşlannı tutamadı. Tören biterken, büyük kızı Esra Albayrak ( 27 ) ile birlikte lisans üstü öğrenimlerini tamamlayan öğrencileri alkışlayan Emine Erdoğan, salonda görüntülü olarak LSE'nin geçmişi anlatılırken, üniversitede konuşma yapanların arasında eşi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunmasından da duygulandı.

İki kızının okul hayatlarındaki başarılarından gurur duyan Emine Erdoğan, törenden sonra verilen resepsiyonda çok mutlu olduğunu söyledi. Emine Erdoğan, üniversitenin yetkilileriyle de tanışıp sohbet etti.



Bakan Eker'in kızına MEB'den burs



'Sivil Toplum Örgütleri ve Kalkınma' üzerine bir yıl LSE'de yüksek lisans eğitimi yapan Sümeyye Erdoğan'ın babasının Türk başbakanı olduğunu aynı üniversitede okuyan bir kaç Türk öğrenci dışındaki mezunların bilmediği fark edildi. Basın fark etmesin diye Sümeyye Erdoğan, annesinden bir gün önce Londra'ya geldi. LSE'nin tören programında basılan liste incelendiğinde, bu yıl 32 Türk'ün yüksek lisans yaptığı anlaşıldı.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in hukuk okuyan kızı Zeynep Feyza Eker'in de yüksek lisans yapanlar arasında bulunması dikkat çekti. Zeynep Feyza Eker'in Londra'ya Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bursuyla geldiği, Sümeyye Erdoğan'ın kendi imkanlarıyla okuduğu, yüksek lisanstan sonra doktora yapmaya niyetli olduğu öğrenildi.