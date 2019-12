-EMİNE ERDOĞAN FİLİSTİNLİ KADINLARI AĞIRLADI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Filistin İş Forumu nedeniyle Türkiye'de bulunan Filistinli iş kadınlarını ağırladı. Emine Erdoğan, Türk iş kadınlarının da katıldığı Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki etkinlikte, sözlerine ''Sizler Filistin'in, Filistin'le birlikte tüm dünya kadınlarının gururusunuz'' diyerek başladı. Dünyanın birçok bölgesinde kadınların, istihdam konusunda erkeklerle eşit koşullara sahip olmadığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ne yazık ki; işten çıkarılmalarda listenin en başında kadınlar oluyor. Eminim sizlerde günlük yaşantınızda bu olumsuzlukları derinden hissediyorsunuzdur. Ancak sizler tüm bu olumsuzluklara ek olarak, etnik ayrımcılığa, işgale, baskıya, zulme, kuralsız saldırılara da maruz kalıyor, bunlara da dirençle göğüs geriyorsunuz. Filistin kadınları, her türlü takdiri, her türlü övgüyü ziyadesiyle hak ediyor.'' -''FİLİSTİNLİLER DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE KATLEDİLİYOR''- Konuşmasında Bosna-Hersek ziyaretine de değinen Emine Erdoğan, 1995'te Srebrenitsa'da birkaç gün içerisinde 10 binden fazla masum sivilin katledildiğini ve toplu mezarlara gömüldüğünü anlattı. Katledilen bu insanların tek suçunun, etnik ve dini aidiyeti olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bosnalı annelerin nasıl bir acı yaşadığını inanın kelimelerle anlatmak mümkün değil. Aradan 15 yıl geçmesine rağmen çocuklarının, eşlerinin, babalarının nerede olduğunu, hangi mezarda yattığını bilmeyen, geride kalan bir parça eşyayı, bir gömlek parçasını, bir gözlüğü koklayarak avunan nice anneler var. Bosna'da birkaç gün içinde yapılan bu insanlık dışı uygulamanın Filistin'de yaklaşık 100 yıldır devam ettiğini biliyoruz. Filistin'in insanları, ne yazık ki dünyanın gözü önünde sadece ve sadece farklı oldukları için katlediliyor, hayatta kalanlar ise her türlü insanı haktan ve fırsattan mahrum bırakılıyor.'' Erdoğan, şöyle devam etti: ''Er ya da geç, Filistin'in çocuklarına, bebeklerine, gençlerine ölüm yağdıranlar, anneleri ağlatanlar, inanınız tarihteki benzerleri gibi vicdanlarına bu insanlık suçlarını izah edemeyeceklerdir. Bütün bu karamsarlık fotoğrafı içerisinde bir avuç Filistinli kadının ayakta kalma çabası, son derece manidardır. Sizin cesaretiniz ve kararlılığınız, inanıyorum ki; Filistin için de dünya kadınları için de bir umut ışığı olacaktır.''