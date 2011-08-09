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Emine Erdoğan'dan 'kızlara bağırma' uyarısı

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisini uyardığını söyledi.

09 Ağustos 2011 03:00

T24 -  Show TV’nin “Bugün Ne Giysem” programıyla adından söz ettiren ünlü modacı Nur Yerlitaş, Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kendisini uyardığını söyledi.



Emine Erdoğan’ın himayesinde organize edilen gezilere sık sık katıldığını dile getiren Yerlitaş, “Bir Mardin gezisi sırasında Emine Hanım, ‘Genç kızlara bağırma, genç kızlıklarını yaşasınlar, genç kızlarımıza örnek ol, onlara öğüt verici şekilde konuş’ dedi. Çok doğru söyledi. Ben de bu uyarısını dikkate aldım zaten. Emine hanım çok sevdiğim  bir insan. Ne güzel ki, bir eğitmen bakış açısıyla genç kızların psikolojilerini düşünüyor. Doğrusu tabii öğüt vererek konuşmak” dedi.

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