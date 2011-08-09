Emine Erdoğan'dan 'kızlara bağırma' uyarısı

T24 -

Emine Erdoğan’ın himayesinde organize edilen gezilere sık sık katıldığını dile getiren Yerlitaş, “Bir Mardin gezisi sırasında Emine Hanım, ‘Genç kızlara bağırma, genç kızlıklarını yaşasınlar, genç kızlarımıza örnek ol, onlara öğüt verici şekilde konuş’ dedi. Çok doğru söyledi. Ben de bu uyarısını dikkate aldım zaten. Emine hanım çok sevdiğim bir insan. Ne güzel ki, bir eğitmen bakış açısıyla genç kızların psikolojilerini düşünüyor. Doğrusu tabii öğüt vererek konuşmak” dedi.